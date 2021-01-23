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https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594253061.html
Более 500 волонтеров помогают москвичам в пунктах вакцинации от COVID-19
Более 500 волонтеров помогают москвичам в пунктах вакцинации от COVID-19
Более 500 волонтеров оказывают помощь в пунктах вакцинации от COVID-19 в Москве, добровольцы помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T09:48
2021-01-23T09:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мосволонтер
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 500 волонтеров оказывают помощь в пунктах вакцинации от COVID-19 в Москве, добровольцы помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию москвичей от коронавируса в популярных общественных местах. Сделать прививку от COVID-19 теперь также можно в крупных торговых центрах, в фуд-молле "Депо" и в театре "Геликон-опера". К работе бригад присоединились и волонтеры Москвы: более 500 добровольцев помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей", - говорится в сообщении.Отмечается, что стать добровольным помощником выездной бригады могут все желающие от 16 до 64 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера". Все добровольцы обеспечиваются питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, распределение по точкам происходит с учетом пожеланий самих волонтеров."Масштабная вакцинация - это путь скорейшего возвращения к нормальной жизни, когда можно, не опасаясь заразиться коронавирусом, встречаться с друзьями, ходить на концерты и в театры, проводить крупные мероприятия и участвовать в них. Откровенно говоря, волонтеры уже соскучились по большим городским мероприятиям, форумам и крупным акциям. Поэтому добровольческое сообщество столицы решило активно поддержать кампанию по вакцинации", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосволонтер, здоровье - общество, москва

Более 500 волонтеров помогают москвичам в пунктах вакцинации от COVID-19

09:48 23.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 500 волонтеров оказывают помощь в пунктах вакцинации от COVID-19 в Москве, добровольцы помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей, сообщается на сайте мэра столицы.
"В Москве заработали выездные бригады, которые проводят вакцинацию москвичей от коронавируса в популярных общественных местах. Сделать прививку от COVID-19 теперь также можно в крупных торговых центрах, в фуд-молле "Депо" и в театре "Геликон-опера". К работе бригад присоединились и волонтеры Москвы: более 500 добровольцев помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стать добровольным помощником выездной бригады могут все желающие от 16 до 64 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера". Все добровольцы обеспечиваются питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, распределение по точкам происходит с учетом пожеланий самих волонтеров.
"Масштабная вакцинация - это путь скорейшего возвращения к нормальной жизни, когда можно, не опасаясь заразиться коронавирусом, встречаться с друзьями, ходить на концерты и в театры, проводить крупные мероприятия и участвовать в них. Откровенно говоря, волонтеры уже соскучились по большим городским мероприятиям, форумам и крупным акциям. Поэтому добровольческое сообщество столицы решило активно поддержать кампанию по вакцинации", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерины Драгуновой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосволонтерЗдоровье - ОбществоМосква
 
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