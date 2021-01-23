https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594247514.html

Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной

Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной

Идея введения "паспортов вакцинации" сомнительна по нескольким причинам, заявил РИА Новости замдиректора британской юридической компании Astons Константин... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T07:05

2021-01-23T07:05

2021-01-23T07:05

распространение коронавируса

россия

великобритания

общество

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ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Идея введения "паспортов вакцинации" сомнительна по нескольким причинам, заявил РИА Новости замдиректора британской юридической компании Astons Константин Каминский.С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили британские туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер Борис Джонсон неоднократно исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок."Насколько мне известно, правительство Великобритании и большинства стран Европы не планирует введение каких-либо обязательных документов о вакцинации", - добавил эксперт.В России идея "паспортов иммунизации" сейчас также активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе "ковидные паспорта" и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, общество