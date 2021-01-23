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Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
Идея введения "паспортов вакцинации" сомнительна по нескольким причинам, заявил РИА Новости замдиректора британской юридической компании Astons Константин... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T07:05
2021-01-23T07:05
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ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Идея введения "паспортов вакцинации" сомнительна по нескольким причинам, заявил РИА Новости замдиректора британской юридической компании Astons Константин Каминский.С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили британские туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер Борис Джонсон неоднократно исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок."Насколько мне известно, правительство Великобритании и большинства стран Европы не планирует введение каких-либо обязательных документов о вакцинации", - добавил эксперт.В России идея "паспортов иммунизации" сейчас также активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе "ковидные паспорта" и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, великобритания, общество

Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной

07:05 23.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку
Медсестра делает прививку - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Идея введения "паспортов вакцинации" сомнительна по нескольким причинам, заявил РИА Новости замдиректора британской юридической компании Astons Константин Каминский.
"Так называемые "ковидные паспорта", введение которых обсуждается сейчас во многих странах мира, представляют собой, по сути, справку о вакцинации, признаваемую на международном уровне. Обсуждается такой вопрос и в Великобритании, мы следим за этой темой, поскольку наши клиенты постоянно интересуются, не повлияют ли такие меры на их свободу передвижения", - рассказал Каминский.
С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили британские туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер Борис Джонсон неоднократно исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
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"Я оцениваю перспективы введения подобных документов как крайне низкие. Во-первых, необходимо договориться о едином стандарте документов на мировом уровне. Во-вторых, остается открытым вопрос дискриминации тех, кто по каким-то причинам не может получить вакцину. В-третьих, такая мера попросту кажется излишней и ненужной: сейчас многие страны, в том числе и Великобритания, и так требуют при въезде документы об отрицательном анализе на коронавирус", - пояснил Каминский.
"Насколько мне известно, правительство Великобритании и большинства стран Европы не планирует введение каких-либо обязательных документов о вакцинации", - добавил эксперт.
В России идея "паспортов иммунизации" сейчас также активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе "ковидные паспорта" и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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