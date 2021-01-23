https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594319552.html

Премьер Италии назвал задержки поставок вакцин от COVID-19 неприемлемыми

Премьер Италии назвал задержки поставок вакцин от COVID-19 неприемлемыми

Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции неприемлемы и "представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств", заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T21:00

2021-01-23T21:00

2021-01-23T21:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джузеппе конте

здоровье - общество

pfizer, inc.

италия

в мире

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РИМ, 23 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Задержки поставок вакцин от коронавирусной инфекции неприемлемы и "представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств", заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.В настоящее время для вакцинации от COVID-19 в Италии используются два препарата, разрешенные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) – вакцина Pfizer/BioNThec и вакцина американской компании Moderna. Однако львиная доля прививок делается именно первой вакциной, поскольку второй препарат доставляется сейчас в страну в очень ограниченных объемах.Говоря об объявленных недопоставках вакцины от Pfizer, Конте заявил, что региональные власти Италии вынуждены замедлить ввод новых доз, чтобы обеспечить повторную вакцинацию уже получивших препарат.По его словам, задержки поставок наносят "огромный ущерб Италии и другим европейским странам с прямыми последствиями для жизни и здоровья граждан".Конте подчеркнул, что Италия прибегнет ко всем инструментам и юридическим инициативам, чтобы добиться уважения контрактных обязательств в отношении поставок вакцин, "как это происходит с Pfizer/BioNTech". Премьер добавил, что задержки поставок вакцин недопустимы. Ранее сообщалось, что вопрос о возможном иске к Pfizer уже находится на рассмотрении Государственной адвокатуры Италии, главной функцией которой является оказание юридической помощи официальным властям.Италия входит в группу стран-лидеров в мире по количеству вакцинированных от COVID-19. Согласно данным минздрава, по состоянию на cубботу в стране прививку сделали уже более 1,3 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/pfizer-1594151947.html

https://ria.ru/20210122/effektivnost-1594223827.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джузеппе конте, здоровье - общество, pfizer, inc., италия, в мире