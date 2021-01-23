https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594265007.html

Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"

Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:03

2021-01-23T12:03

2021-01-23T12:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"."Сегодня привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7. Он призвал крымчан привиться от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым