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Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"
Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:03
2021-01-23T12:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"."Сегодня привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7. Он призвал крымчан привиться от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым

Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"

12:03 23.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V".
"Сегодня привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Сегодня привился вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна...

Опубликовано Сергеем Аксеновым Суббота, 23 января 2021 г.
Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7. Он призвал крымчан привиться от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
 
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