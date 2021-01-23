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Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"
Глава Крыма привился вакциной "Спутник V"
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:03
2021-01-23T12:03
2021-01-23T12:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"."Сегодня привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7. Он призвал крымчан привиться от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым