В России произвели 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19
11:15 23.01.2021 (обновлено: 11:24 23.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники цеха производства вакцины от коронавируса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России уже произведены 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19, 2,1 миллиона доз поставлены в регионы.
"Могу сказать, что уже сейчас произведено 7,6 миллиона доз вакцины, 2,1 миллиона поставлены в регионы страны", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, разница объясняется тем, что эти объёмы вакцины произведены в разное время. Для обеспечения качества и безопасности вакцины она проходит контроль качества, а уже потом выпускается для использования.
"Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут… соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования. Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов", - добавила Голикова.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что в РФ работают уже 2250 пунктов вакцинации от COVID-19.
"На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2250", - сказала Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.