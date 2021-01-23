https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594260452.html

В России произвели 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19

В России произвели 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России уже произведены 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19, 2,1 миллиона доз поставлены в регионы. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:15

2021-01-23T11:15

2021-01-23T11:24

татьяна голикова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России уже произведены 7,6 миллиона доз вакцины от COVID-19, 2,1 миллиона доз поставлены в регионы."Могу сказать, что уже сейчас произведено 7,6 миллиона доз вакцины, 2,1 миллиона поставлены в регионы страны", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".По ее словам, разница объясняется тем, что эти объёмы вакцины произведены в разное время. Для обеспечения качества и безопасности вакцины она проходит контроль качества, а уже потом выпускается для использования."Мы ожидаем, что на следующей неделе объемы еще дополнительно возрастут… соответственно, будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования. Мы ориентировали наших коллег из регионов, чтобы не только были возможности записи для вакцинирования на портале государственных услуг, но и вакцинация была организована для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов", - добавила Голикова.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что в РФ работают уже 2250 пунктов вакцинации от COVID-19."На момент, когда президент давал поручение о переходе от масштабной к массовой вакцинации, такой простой пример: в России было порядка 1300 пунктов вакцинации, сейчас уже это 2250", - сказала Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/perebolevshie-1594209282.html

https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html

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татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество