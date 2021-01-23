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https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594244887.html
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T04:13
2021-01-23T05:04
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщает в пятницу New York Times.Как сообщает издание, CDC разместил новые рекомендации на сайте в четверг, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в "исключительных ситуациях". При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.По словам представителя CDC Кристен Нордланд, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах".Как отмечает издание, до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысячи инфицированных.В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19

04:13 23.01.2021 (обновлено: 05:04 23.01.2021)
 
© AP Photo / Mark LennihanФармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса
Фармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщает в пятницу New York Times.
Как сообщает издание, CDC разместил новые рекомендации на сайте в четверг, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в "исключительных ситуациях". При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.
Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.
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По словам представителя CDC Кристен Нордланд, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах".
Как отмечает издание, до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.
США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысячи инфицированных.
В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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