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В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T04:13
2021-01-23T04:13
2021-01-23T05:04
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщает в пятницу New York Times.Как сообщает издание, CDC разместил новые рекомендации на сайте в четверг, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в "исключительных ситуациях". При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.По словам представителя CDC Кристен Нордланд, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах".Как отмечает издание, до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысячи инфицированных.В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США
(CDC) без объявления изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом предупредил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщает в пятницу New York Times
.
Как сообщает издание, CDC разместил новые рекомендации на сайте в четверг, однако без особого уведомления. Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в "исключительных ситуациях". При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучены.
Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если невозможно ввести вторую дозу раньше.
По словам представителя CDC Кристен Нордланд, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах".
Как отмечает издание, до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать.
США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,8 миллиона человек, скончались более 413 тысячи инфицированных.
В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.