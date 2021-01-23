https://ria.ru/20210123/trenirovki-1594249516.html
Спортивный врач рассказала, как тренироваться переболевшим COVID-19
Спортивный врач рассказала, как тренироваться переболевшим COVID-19
Восстановление здоровья и активности после перенесенной коронавирусной инфекции требует отдельного подхода в каждом случае, однако совершенно точно переболевшим РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T08:21
2021-01-23T08:21
2021-01-23T08:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Восстановление здоровья и активности после перенесенной коронавирусной инфекции требует отдельного подхода в каждом случае, однако совершенно точно переболевшим людям нельзя заниматься на открытом воздухе в холодное время года, рассказала РИА Новости вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова."Холодный воздух, смена температуры и влажности воздуха от сухого и тёплого воздуха дома к влажному и холодному на улице блокируют, парализуют движения ворсинок эпителия "ресничек" в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной. А возможных осложнений у пациентов и так достаточно: это и острый респираторный дистресс-синдром, и миокардит, и стресс-кардиомиопатия, и нормоцитарная анемия, и поражение почек, белок в моче, и поражения костного мозга, и лейкоэритробластическая реакция в крови", - объяснила Рябинкова.Она добавила, что наиболее частые осложнения – миокардиты и стресс-кардиомиопатии - могут при неадекватных занятиях физическими упражнениями стать ещё более частыми, а их профилактика требует дополнительного контроля работы сердца. Снижение этих рисков возможно только под наблюдением опытного фитнес-тренера.По словам вице-президента фитнес-сообщества, среди симптомов, встречающихся у более чем половины перенёсших коронавирус, отмечаются сильная слабость, головокружения, боль в суставах, кашель, сухость в горле, отсутствие аппетита и настроения. "У людей, перенесших COVID-19, меняется активность и поведение, и тренерам важно дать пациентам не только правильные физические упражнения, сообразуясь с состоянием клиента, но и повысить настроение, задать позитивный настрой", - считает Рябинкова.Она отмечает, что комплекс тренировок будет в каждом случае зависеть от степени тяжести перенесенной болезни. И рекомендовать всем одни и те же упражнения или активность – небезопасно и даже безответственно. "Важно помнить, что использование известных дыхательных систем не является ключом к выздоровлению после COVID-19", - говорит специалист."Мнения специалистов относительно методик Стрельниковой и Бутейко, которых так часто рекомендуют медики при выписке "коронавирусным" пациентам, неоднозначны: есть опасность накопления углекислого газа и нарушения равновесия между парциальным давлением кислорода и углекислого газ в крови, есть данные, что эти дыхательные гимнастики лучше использовать у здоровых людей", - резюмировала врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html
https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587444004.html
https://ria.ru/20210123/posledstvie-1594242380.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Восстановление здоровья и активности после перенесенной коронавирусной инфекции требует отдельного подхода в каждом случае, однако совершенно точно переболевшим людям нельзя заниматься на открытом воздухе в холодное время года, рассказала РИА Новости вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли, кандидат медицинских наук, спортивный врач Елена Рябинкова.
"Холодный воздух, смена температуры и влажности воздуха от сухого и тёплого воздуха дома к влажному и холодному на улице блокируют, парализуют движения ворсинок эпителия "ресничек" в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной. А возможных осложнений у пациентов и так достаточно: это и острый респираторный дистресс-синдром, и миокардит, и стресс-кардиомиопатия, и нормоцитарная анемия, и поражение почек, белок в моче, и поражения костного мозга, и лейкоэритробластическая реакция в крови", - объяснила Рябинкова.
Она добавила, что наиболее частые осложнения – миокардиты и стресс-кардиомиопатии - могут при неадекватных занятиях физическими упражнениями стать ещё более частыми, а их профилактика требует дополнительного контроля работы сердца. Снижение этих рисков возможно только под наблюдением опытного фитнес-тренера.
По словам вице-президента фитнес-сообщества, среди симптомов, встречающихся у более чем половины перенёсших коронавирус, отмечаются сильная слабость, головокружения, боль в суставах, кашель, сухость в горле, отсутствие аппетита и настроения. "У людей, перенесших COVID-19, меняется активность и поведение, и тренерам важно дать пациентам не только правильные физические упражнения, сообразуясь с состоянием клиента, но и повысить настроение, задать позитивный настрой", - считает Рябинкова.
Она отмечает, что комплекс тренировок будет в каждом случае зависеть от степени тяжести перенесенной болезни. И рекомендовать всем одни и те же упражнения или активность – небезопасно и даже безответственно. "Важно помнить, что использование известных дыхательных систем не является ключом к выздоровлению после COVID-19", - говорит специалист.
"Мнения специалистов относительно методик Стрельниковой и Бутейко, которых так часто рекомендуют медики при выписке "коронавирусным" пациентам, неоднозначны: есть опасность накопления углекислого газа и нарушения равновесия между парциальным давлением кислорода и углекислого газ в крови, есть данные, что эти дыхательные гимнастики лучше использовать у здоровых людей", - резюмировала врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.