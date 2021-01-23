https://ria.ru/20210123/transport-1594291906.html

Незаконная акция в Москве привела к задержкам общественного транспорта

Незаконная акция в Москве привела к задержкам общественного транспорта

Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульварам двигаются со значительными затруднениями из-за... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:22

2021-01-23T16:22

2021-01-23T16:30

ольга ярославская

тверская улица

генеральная прокуратура рф

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульварам двигаются со значительными затруднениями из-за несогласованной акции в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

тверская улица

москва

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На видео с места событий мужчина выходит из толпы и наносит удар ногой полицейскому На Пушкинской площади начались провокации против полиции. На видео с места событий видно, как некоторые протестующие бросаются яйцами и другими предметами в сотрудников правоохранительных органов. На одной из записей можно увидеть, как мужчина выходит из толпы, наносит удар ногой полицейскому и пытается скрыться среди участников акции. 2021-01-23T16:22 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, тверская улица, генеральная прокуратура рф, департамент транспорта г. москвы, москва