Незаконная акция в Москве привела к задержкам общественного транспорта
16:22 23.01.2021 (обновлено: 16:30 23.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульварам двигаются со значительными затруднениями из-за несогласованной акции в Москве, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.
"Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульварам двигается со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13:00. Это мешает передвижению более 20 тысяч человек. Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не мешать движению городского транспорта", - говорится в сообщении.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".