https://ria.ru/20210123/tishina-1594311190.html

У "Матросской Тишины" задержали участников незаконной акции

У "Матросской Тишины" задержали участников незаконной акции

В районе СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, где содержится Алексей Навальный, прошли задержания участников несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:19

2021-01-23T19:19

2021-01-23T22:41

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

россия

матросская тишина

москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, где содержится Алексей Навальный, прошли задержания участников несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости. Как пояснил полицейский, дежурящий у изолятора, протестующие приезжали из центра города и стягивались в прилегающие переулки.Силовики перекрыли саму улицу Матросская Тишина, у прохожих проверяли документы и выясняли, с какой целью они здесь находятся. Тех, кому надо было просто пройти, пропускали. Участников несанкционированной акции оттесняли при помощи дубинок и задерживали. В районе 22:30 мск ОМОН и полиция начали покидать территорию около СИЗО "Матросская Тишина", завершив поиски и задержания протестующих.Как сообщал корреспондент РИА Новости, не обошлось без инцидентов. Так, неизвестный бросил в полицейское оцепление стеклянную бутылку, она попала в столб. Еще одну бутылку, на этот раз в толпу протестующих, кинули из окна ближайшего дома. Также участники протестов бросили фаер на трамвайные пути.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, по прилете его задержали в Шереметьево. На следующий день Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток за нарушение режима условного заключения.Сейчас он находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина" и ожидает заседания суда по замене условного срока на реальный, по данным защиты, речь идет об уголовном деле "Ив Роше".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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Нападение протестующих в Москве на служебную иномарку Нападение протестующих в Москве на служебный седан с номерами АМР. Видео с другого ракурса. Видно, что сначала в машину летели просто снежки, но затем участники «мирной» акции протеста стали бить стёкла, ломать бампер и напали на водителя. 2021-01-23T19:19 true PT0M55S

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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, россия, матросская тишина, москва