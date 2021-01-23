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У "Матросской Тишины" задержали участников незаконной акции
У "Матросской Тишины" задержали участников незаконной акции
В районе СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, где содержится Алексей Навальный, прошли задержания участников несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:19
2021-01-23T22:41
ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
россия
матросская тишина
москва
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, где содержится Алексей Навальный, прошли задержания участников несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости. Как пояснил полицейский, дежурящий у изолятора, протестующие приезжали из центра города и стягивались в прилегающие переулки.Силовики перекрыли саму улицу Матросская Тишина, у прохожих проверяли документы и выясняли, с какой целью они здесь находятся. Тех, кому надо было просто пройти, пропускали. Участников несанкционированной акции оттесняли при помощи дубинок и задерживали. В районе 22:30 мск ОМОН и полиция начали покидать территорию около СИЗО "Матросская Тишина", завершив поиски и задержания протестующих.Как сообщал корреспондент РИА Новости, не обошлось без инцидентов. Так, неизвестный бросил в полицейское оцепление стеклянную бутылку, она попала в столб. Еще одну бутылку, на этот раз в толпу протестующих, кинули из окна ближайшего дома. Также участники протестов бросили фаер на трамвайные пути.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, по прилете его задержали в Шереметьево. На следующий день Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток за нарушение режима условного заключения.Сейчас он находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина" и ожидает заседания суда по замене условного срока на реальный, по данным защиты, речь идет об уголовном деле "Ив Роше".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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Задержанных у "Матросской тишины" сажают в автозаки
Полиция начала задерживать участников незаконной акции на подступах к "Матросской тишине". Задержанных у "Матросской тишины" сажают в автозаки
2021-01-23T19:19
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Нападение протестующих в Москве на служебную иномарку
Нападение протестующих в Москве на служебный седан с номерами АМР. Видео с другого ракурса. Видно, что сначала в машину летели просто снежки, но затем участники «мирной» акции протеста стали бить стёкла, ломать бампер и напали на водителя.
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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, россия, матросская тишина, москва

У "Матросской Тишины" задержали участников незаконной акции

19:19 23.01.2021 (обновлено: 22:41 23.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В районе СИЗО "Матросская Тишина" в Москве, где содержится Алексей Навальный, прошли задержания участников несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как пояснил полицейский, дежурящий у изолятора, протестующие приезжали из центра города и стягивались в прилегающие переулки.
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Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Силовики перекрыли саму улицу Матросская Тишина, у прохожих проверяли документы и выясняли, с какой целью они здесь находятся. Тех, кому надо было просто пройти, пропускали.
Участников несанкционированной акции оттесняли при помощи дубинок и задерживали.
В районе 22:30 мск ОМОН и полиция начали покидать территорию около СИЗО "Матросская Тишина", завершив поиски и задержания протестующих.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, не обошлось без инцидентов. Так, неизвестный бросил в полицейское оцепление стеклянную бутылку, она попала в столб. Еще одну бутылку, на этот раз в толпу протестующих, кинули из окна ближайшего дома.
Также участники протестов бросили фаер на трамвайные пути.
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МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, по прилете его задержали в Шереметьево. На следующий день Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток за нарушение режима условного заключения.
Сейчас он находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина" и ожидает заседания суда по замене условного срока на реальный, по данным защиты, речь идет об уголовном деле "Ив Роше".
 
Ольга ЯрославскаяАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФРоссияМатросская тишинаМосква
 
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