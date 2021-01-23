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В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил во время пресс-конференции, что субсидии РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T03:22
2021-01-23T12:55
юрий витренко
нафтогаз украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил во время пресс-конференции, что субсидии угнетают достоинство украинцев. Запись мероприятия опубликована в YouTube."Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей", — сказал Витренко.По его словам, получение субсидий служит для граждан сигналом, что они бедные, в то время как люди "не хотят себя чувствовать бедными"."Это угнетает их достоинство. А у нас "Революция достоинства" ("евромайдан". — Прим. ред.) была в 2014 году, понимаете?" — добавил Витренко.С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже третью неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ. Правительство на внеочередном заседании ввело государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны (18,6 рубля) за кубометр.Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.
https://ria.ru/20210112/ukraina-1592790773.html
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юрий витренко, нафтогаз украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев

03:22 23.01.2021 (обновлено: 12:55 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил во время пресс-конференции, что субсидии угнетают достоинство украинцев. Запись мероприятия опубликована в YouTube.
"Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей", — сказал Витренко.
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По его словам, получение субсидий служит для граждан сигналом, что они бедные, в то время как люди "не хотят себя чувствовать бедными".
"Это угнетает их достоинство. А у нас "Революция достоинства" ("евромайдан". — Прим. ред.) была в 2014 году, понимаете?" — добавил Витренко.
С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже третью неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ. Правительство на внеочередном заседании ввело государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны (18,6 рубля) за кубометр.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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