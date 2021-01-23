https://ria.ru/20210123/subsidii-1594244210.html

В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев

В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил во время пресс-конференции, что субсидии РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T03:22

2021-01-23T03:22

2021-01-23T12:55

юрий витренко

нафтогаз украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил во время пресс-конференции, что субсидии угнетают достоинство украинцев. Запись мероприятия опубликована в YouTube."Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей", — сказал Витренко.По его словам, получение субсидий служит для граждан сигналом, что они бедные, в то время как люди "не хотят себя чувствовать бедными"."Это угнетает их достоинство. А у нас "Революция достоинства" ("евромайдан". — Прим. ред.) была в 2014 году, понимаете?" — добавил Витренко.С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны уже третью неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ. Правительство на внеочередном заседании ввело государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны (18,6 рубля) за кубометр.Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего офиса провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

https://ria.ru/20210112/ukraina-1592790773.html

https://ria.ru/20210121/energokrizis-1593874135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий витренко, нафтогаз украины, владимир зеленский, украина, в мире