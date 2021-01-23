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Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии

Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на встрече Совбеза, посвященной ситуации со СМИ в Белоруссии, инициированной Эстонией, напомнил о... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T05:45

2021-01-23T05:45

2021-01-23T10:54

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ООН, 23 янв — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на встрече Совбеза, посвященной ситуации со СМИ в Белоруссии, инициированной Эстонией, напомнил о преследовании журналистов самим Таллином, в частности о закрытии офиса агентства Sputnik, сотрудникам которого грозили уголовным преследованием и лишением свободы за журналистскую деятельность.Полянский принял участие в неофициальной встрече Совбеза по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) на тему свободы белорусских СМИ. Мероприятие прошло по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.Ряд западных стран, в том числе США, Великобритания, ФРГ, Латвия, Литва, Польша, Эстония и другие единодушно обвинили белорусские власти в притеснении СМИ и нарушении прав человека на свободу собраний. Кроме того, они призвали Минск освободить всех задержанных журналистов.Полянский указал, что проблемы с журналистской деятельностью существуют во многих странах."Раз уж мы собираемся по инициативе Эстонии, почему бы нам не обратить внимание на ситуацию со СМИ в этой стране? Тогда как Таллин со своими балтийскими соседями более десятилетия участвует в своего рода крестовом походе против свободы СМИ, а именно местных и иностранных русскоязычных средств массовой информации", — сказал Полянский.Он напомнил, что в Эстонии применяются различные методы административного давления и других репрессий против политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, которые представляют точку зрения, отличную от официальной, и защищают русскоговорящее сообщество.Местные СМИ, как отметил Полянский, подвергаются строгой цензуре. Он также напомнил, что с 20 марта 2020 года под давлением правоохранительных органов на Первом балтийском телеканале не транслируется ежедневная телепрограмма "Новости Эстонии". "Почти все российские издания, работающие в Эстонии, как и местные русскоговорящие СМИ, сталкиваются с аналогичными проблемами", — констатировал зампостпреда.По словам Полянского, для российского информационного агентства почти невозможно открыть счет в банке в Эстонии. Наиболее распространенной формой дискриминации, как сообщил дипломат, является официальный отказ в аккредитации на официальные государственные и международные мероприятия."Эта прискорбная тенденция распространяется на необоснованные визовые ограничения и запреты на въезд российских журналистов, в частности представителей ВГТРК, Lifenews, "Звезды", "Пятого канала", "НТВ", — заявил Полянский.Как отметил дипломат, эстонские спецслужбы также практикуют приемы психологического давления. В частности, они, по его словам, проводят так называемые "разъяснительные беседы" с сотрудниками российских информационных агентств."Двадцать первого декабря 2019 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, отметив, что никаких санкций в отношении информационного агентства Sputnik на территории Европейского Союза не применялись, призвал власти Эстонии "воздержаться от ненужных ограничений на работу иностранных СМИ, что может негативно повлиять на свободное распространение информации", — напомнил Полянский.Кроме того, Европейская федерация журналистов призвала Таллин избегать "произвольного толкования ограничений ЕС и ненужных ограничений" в работе агентства.Полянский задал вопрос, не считают ли участники встречи логичным, чтобы сегодняшний докладчик — спецдокладчик ООН по вопросу свободы мнений Ирен Хан — обратила внимание на нарушения свободы СМИ в Эстонии и не позволила этой стране избежать заслуженного международного осуждения.Он также напомнил о других резонансных ситуациях притеснения свободы выражения."Достаточно вспомнить полную блокировку в соцсетях ушедшего президента Трампа без каких-либо законных оснований. Его аккаунты в соцсетях были заморожены рядом неизбранных лиц, что было явным нарушением свободы слова", — сказал Полянский.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.С 1 января 2020-го прекратили работу сотрудники Sputnik Эстония: они получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел, если не разорвут трудовые отношения с головной организацией.При этом Таллин обосновывал свои действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил по этому поводу, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

https://ria.ru/20210121/davlenie-1594001394.html

https://ria.ru/20210118/zhurnalisty-1593477587.html

https://ria.ru/20201211/sputnik-1588858567.html

https://ria.ru/20201211/lukashevich-1588778980.html

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