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В Москве участники незаконной акции начали кидать в полицию снежки
В Москве участники незаконной акции начали кидать в полицию снежки
Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки, полицейские пытаются оттеснить... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:18
2021-01-23T15:18
2021-01-23T15:42
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происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки, полицейские пытаются оттеснить протестующих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Протестующие на Пушкинской площади кидают снежки и бутылки в полицейских, скандируют бранные кричалки, правоохранители пытаются оттеснить митингующих.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве
начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки, полицейские пытаются оттеснить протестующих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестующие на Пушкинской площади кидают снежки и бутылки в полицейских, скандируют бранные кричалки, правоохранители пытаются оттеснить митингующих.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".