https://ria.ru/20210123/siloviki-1594320750.html

Силовики оттеснили участников незаконной акции от "Матросской тишины"

Силовики оттеснили участников незаконной акции от "Матросской тишины"

Участники несогласованной акции пытались прорваться через перекрытые улицы у "Матросской тишины" в Москве, где в настоящее время содержится Алексей Навальный, у РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T21:23

2021-01-23T21:23

2021-01-23T22:44

ольга ярославская

омон россии

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

россия

матросская тишина

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции пытались прорваться через перекрытые улицы у "Матросской тишины" в Москве, где в настоящее время содержится Алексей Навальный, у одного из протестующих была дубинка, силовики их оттеснили, передаёт корреспондент РИА Новости.После того, как силовики попросили сотрудников СМИ и других граждан покинуть перекрытую улицу Матросская тишина, полиция перекрыла пересечение близлежащих первой и второй Боевских улиц.Им навстречу вышла группа сторонников Навального, во главе которой был молодой человек с резиновой дубинкой в руке. Поравнявшись с полицией, протестующие стали кидать снежки, но их "лидер" попросил их перестать. Собравшиеся начали скандировать лозунги, после чего силовики быстро их оттеснили.Оставшихся митингующих через некоторое время из района вытеснили бойцы ОМОНа, некоторых задержали.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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ольга ярославская, омон россии, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, россия, матросская тишина, москва