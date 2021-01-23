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Эксперты рассказали, куда россияне летали бизнес-классов в 2020 году

Эксперты рассказали, куда россияне летали бизнес-классов в 2020 году

В рейтинг городов, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом, попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:40

2021-01-23T12:40

2021-01-23T12:40

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В рейтинг городов, куда россияне чаще всего летали бизнес-классом, попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает OneTwoTrip.По данным сервиса для планирования путешествий, в то время как средняя цена на авиабилеты по России снижалась, стоимость перелета в бизнес-классе за год, наоборот, выросла — с 38 200 рублей в 2019-м до 39 400 рублей. Однако по ряду популярных направлений, например, в Сочи и Тюмень, проездные документы подешевели.Больше всего авиабилетов бизнес-класса (34 процента) было приобретено в Москву. Стоимость перелета в среднем составила 41 500 рублей, что на пять процентов выше, чем в 2019-м.На втором месте — Санкт-Петербург, куда отправлялись девять процентов всех путешественников, летающих бизнес-классом. Доля немного выросла по сравнению с предыдущим годом, а вот средняя цена перелета, наоборот, снизилась на три процента — до 29 700 рублей.Замыкает тройку лидеров Сочи: в южный город тоже летали чуть чаще. Авиабилет стоил в среднем 37 600 рублей, что на семь процентов ниже, чем в 2019 году.Кроме того, в десятку направлений, наиболее популярных у путешественников, выбирающих бизнес-класс, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Хабаровск, Тюмень, Салехард, Мурманск и Краснодар.За прошедший год чаще стали летать бизнес-классом в Симферополь и Минеральные Воды. Также больше путешественников отправлялись в Тюмень (доля таких билетов выросла на 50 процентов) и Салехард (отмечен рост спроса в два раза). А вот Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, которые в 2019-м году входили в десятку направлений, исчезли из списка.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

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