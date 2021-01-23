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В Москве росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка
В Москве росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка
Сотрудники Росгвардии нашли 9-летнюю девочку, которая шла с отцом и братом в художественную школу и потерялась в толпе во время несогласованной акции в районе... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:56
2021-01-23T17:59
омон россии
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли 9-летнюю девочку, которая шла с отцом и братом в художественную школу и потерялась в толпе во время несогласованной акции в районе Пушкинской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.На Страстном бульваре в плотном потоке людей мужчина не удержал руку ребенка и девочка потерялась в толпе. Отец ребенка незамедлительно обратился к сотрудникам ОМОН.Ребенка передали отцу.
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омон россии, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

В Москве росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

17:56 23.01.2021 (обновлено: 17:59 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник полиции на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудник полиции на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли 9-летнюю девочку, которая шла с отцом и братом в художественную школу и потерялась в толпе во время несогласованной акции в районе Пушкинской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
На Страстном бульваре в плотном потоке людей мужчина не удержал руку ребенка и девочка потерялась в толпе. Отец ребенка незамедлительно обратился к сотрудникам ОМОН.

"Росгвардейцы немедленно приняли меры к поиску ребенка и сделали объявление с приметами ребёнка по громкоговорителю. Через некоторое время сотрудникам Росгвардии удалось отыскать ребёнка. Девочка была очень напугана, но не пострадала", - говорится в сообщении.

Ребенка передали отцу.
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ОМОН РоссииРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
 
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