https://ria.ru/20210123/rebenok-1594303165.html

В Москве росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

В Москве росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка

Сотрудники Росгвардии нашли 9-летнюю девочку, которая шла с отцом и братом в художественную школу и потерялась в толпе во время несогласованной акции в районе... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:56

2021-01-23T17:56

2021-01-23T17:59

омон россии

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли 9-летнюю девочку, которая шла с отцом и братом в художественную школу и потерялась в толпе во время несогласованной акции в районе Пушкинской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.На Страстном бульваре в плотном потоке людей мужчина не удержал руку ребенка и девочка потерялась в толпе. Отец ребенка незамедлительно обратился к сотрудникам ОМОН.Ребенка передали отцу.

https://ria.ru/20210122/sobaka-1594193671.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия