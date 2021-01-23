https://ria.ru/20210123/razgovor-1594248408.html
Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом
Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом
Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T07:50
2021-01-23T07:50
2021-01-23T07:50
дональд трамп
андрес мануэль лопес обрадор
джо байден
мексика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593913202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e6351430cc3b82fd509bbdf2f3ed1f8.jpg
МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19.Ранее Байден в числе своих первых указов отменил ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточала правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.Мексика занимает сейчас центральное место в борьбе стран Америки с массовой миграцией из бедных центральноамериканских стран в США. Помимо ужесточения пограничного контроля на севере и юге страны власти создают там для мигрантов рабочие места. Переселенцев, которые не хотят проходить процесс регистрации и ожидания своей многомесячной очереди на собеседование в Мексике, отправляют обратно на родину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kabinet-1594215901.html
мексика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593913202_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ce1450402f46af3c8f206ebdcaede2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, сша, в мире