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Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом
Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом
Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T07:50
2021-01-23T07:50
дональд трамп
андрес мануэль лопес обрадор
джо байден
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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19.Ранее Байден в числе своих первых указов отменил ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточала правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.Мексика занимает сейчас центральное место в борьбе стран Америки с массовой миграцией из бедных центральноамериканских стран в США. Помимо ужесточения пограничного контроля на севере и юге страны власти создают там для мигрантов рабочие места. Переселенцев, которые не хотят проходить процесс регистрации и ожидания своей многомесячной очереди на собеседование в Мексике, отправляют обратно на родину.
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дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, сша, в мире

Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом

07:50 23.01.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19.

"Мы поговорили с президентом Байденом, дружески и уважительно. Обсуждаем вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством для развития и благополучия. Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций", - написал политик в Twitter.

Ранее Байден в числе своих первых указов отменил ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточала правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.
Мексика занимает сейчас центральное место в борьбе стран Америки с массовой миграцией из бедных центральноамериканских стран в США. Помимо ужесточения пограничного контроля на севере и юге страны власти создают там для мигрантов рабочие места. Переселенцев, которые не хотят проходить процесс регистрации и ожидания своей многомесячной очереди на собеседование в Мексике, отправляют обратно на родину.
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Дональд ТрампАндрес Мануэль Лопес ОбрадорДжо БайденМексикаСШАВ мире
 
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