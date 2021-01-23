https://ria.ru/20210123/razgovor-1594248408.html

Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом

Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом

Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T07:50

2021-01-23T07:50

2021-01-23T07:50

дональд трамп

андрес мануэль лопес обрадор

джо байден

мексика

сша

в мире

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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Президенты Мексики и США Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Джозеф Байден в ходе первого разговора обсудили миграцию и борьбу с COVID-19.Ранее Байден в числе своих первых указов отменил ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточала правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.Мексика занимает сейчас центральное место в борьбе стран Америки с массовой миграцией из бедных центральноамериканских стран в США. Помимо ужесточения пограничного контроля на севере и юге страны власти создают там для мигрантов рабочие места. Переселенцев, которые не хотят проходить процесс регистрации и ожидания своей многомесячной очереди на собеседование в Мексике, отправляют обратно на родину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kabinet-1594215901.html

мексика

сша

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дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, сша, в мире