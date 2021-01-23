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СК завел дело против экс-министра сельского хозяйства Мордовии
СК завел дело против экс-министра сельского хозяйства Мордовии
Бывший первый заместитель председателя правительства Мордовии, экс-министр сельского хозяйства республики Виктор Печаткин подозревается в покушении на... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:56
2021-01-23T13:56
республика мордовия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя правительства Мордовии, экс-министр сельского хозяйства республики Виктор Печаткин подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ."Отделом по расследованию особо важных дел регионального СУСК возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого совместно с неустановленным лицом в покушении на мошенничество (часть 3 статья 30, часть 4 статья 159 УК РФ). Речь идет о Викторе Печаткине, бывшем министре регионального правительства", - заявили агентству в пресс-службе управления.По версии следствия, в 2018 году Печаткин решил обманным путем похитить деньги у знакомого предпринимателя, который ранее брал у него деньги в долг по договорам займа."При содействии неустановленного лица подозреваемый изготовил фиктивную расписку, датированную январем 2016 года, о якобы выданном предпринимателю займе в размере 1,8 миллиона рублей с выплатой процентов на общую сумму 648 тысяч рублей. При этом указав и срок возврата денежных средств – 31 декабря 2017 года. Затем соучастники подготовили и направили в суд исковое заявление о взыскании денежных средств в размере более 2,83 миллиона рублей, указав в нем не только сумму займа и процентов, но и проценты за невозврат денег в срок, оплату юридических услуг", - сообщается на сайте регионального СУСК.Отмечается, что преступный умысел не был доведен до конца в связи с тем, что судом исковое заявление было оставлено без рассмотрения.Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление соучастника подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.Печаткин с 1997 по 1999 годы занимал пост министра сельского хозяйства Мордовии, с 1999 по 2003 годы был первым заместителем председателя правительства республики, с 2003 по 2007 годы - первым зампредом председателя правительства - министром сельского хозяйства и продовольствия Мордовия. С ноября 2010 года по сентябрь 2016 года был первым заместителем председателя госсобрания республики. Сейчас он на пенсии.
https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586922186.html
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республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК завел дело против экс-министра сельского хозяйства Мордовии

13:56 23.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Бывший первый заместитель председателя правительства Мордовии, экс-министр сельского хозяйства республики Виктор Печаткин подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Отделом по расследованию особо важных дел регионального СУСК возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого совместно с неустановленным лицом в покушении на мошенничество (часть 3 статья 30, часть 4 статья 159 УК РФ). Речь идет о Викторе Печаткине, бывшем министре регионального правительства", - заявили агентству в пресс-службе управления.
Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 11:27
Экс-главу иркутского Минздрава задержали по подозрению в хищениях
По версии следствия, в 2018 году Печаткин решил обманным путем похитить деньги у знакомого предпринимателя, который ранее брал у него деньги в долг по договорам займа.
"При содействии неустановленного лица подозреваемый изготовил фиктивную расписку, датированную январем 2016 года, о якобы выданном предпринимателю займе в размере 1,8 миллиона рублей с выплатой процентов на общую сумму 648 тысяч рублей. При этом указав и срок возврата денежных средств – 31 декабря 2017 года. Затем соучастники подготовили и направили в суд исковое заявление о взыскании денежных средств в размере более 2,83 миллиона рублей, указав в нем не только сумму займа и процентов, но и проценты за невозврат денег в срок, оплату юридических услуг", - сообщается на сайте регионального СУСК.
Отмечается, что преступный умысел не был доведен до конца в связи с тем, что судом исковое заявление было оставлено без рассмотрения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 16:25
Свердловского экс-замминистра экономики приговорили к пяти годам колонии
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мордовии.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление соучастника подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Печаткин с 1997 по 1999 годы занимал пост министра сельского хозяйства Мордовии, с 1999 по 2003 годы был первым заместителем председателя правительства республики, с 2003 по 2007 годы - первым зампредом председателя правительства - министром сельского хозяйства и продовольствия Мордовия. С ноября 2010 года по сентябрь 2016 года был первым заместителем председателя госсобрания республики. Сейчас он на пенсии.
 
Республика МордовияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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