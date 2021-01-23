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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/privivki-1594272966.html
Голикова не рекомендовала переболевшим COVID-19 прививаться
Голикова не рекомендовала переболевшим COVID-19 прививаться
Переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стенограмма интервью опубликована на сайте... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:22
2021-01-23T13:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стенограмма интервью опубликована на сайте "Вестей".Она объяснила это тем, что случаи вторичного заболевания коронавирусом, согласно наблюдениям, единичны.Также Голикова напомнила, что, по мнению ученых, нет различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и прививки. Она также отметила, что нельзя принуждать людей к вакцинации — это должно быть добровольно. В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вакцинация в стране началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. В январе президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.Позднее можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова не рекомендовала переболевшим COVID-19 прививаться

13:22 23.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стенограмма интервью опубликована на сайте "Вестей".
Она объяснила это тем, что случаи вторичного заболевания коронавирусом, согласно наблюдениям, единичны.
Также Голикова напомнила, что, по мнению ученых, нет различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и прививки. Она также отметила, что нельзя принуждать людей к вакцинации — это должно быть добровольно.
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В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вакцинация в стране началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. В январе президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
Позднее можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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