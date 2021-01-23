https://ria.ru/20210123/privivki-1594272966.html

Голикова не рекомендовала переболевшим COVID-19 прививаться

Голикова не рекомендовала переболевшим COVID-19 прививаться

Переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стенограмма интервью опубликована на сайте... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:22

2021-01-23T13:22

2021-01-23T13:22

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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россия

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татьяна голикова

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 пока не рекомендуется делать прививку от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Стенограмма интервью опубликована на сайте "Вестей".Она объяснила это тем, что случаи вторичного заболевания коронавирусом, согласно наблюдениям, единичны.Также Голикова напомнила, что, по мнению ученых, нет различий между антителами, которые вырабатываются после болезни и прививки. Она также отметила, что нельзя принуждать людей к вакцинации — это должно быть добровольно. В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вакцинация в стране началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. В январе президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.Позднее можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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