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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/privivka-1594283829.html
Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19
Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19
Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU заявил, что если человек по какой-либо причине не смог сделать вторую прививку препаратом... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:11
2021-01-23T20:04
распространение коронавируса
алексей аграновский
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ura.ru
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здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU заявил, что если человек по какой-либо причине не смог сделать вторую прививку препаратом "Спутник V", то он может поставить другую вакцину.По его словам, вторую дозу "Спутника" может заменить вакцина от центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Кроме того, вторую прививку можно сделать, даже если рекомендованный интервал между введением двух доз вакцины будет немного нарушен. Однако, как отметил ученый, лучше не экспериментировать с процедурой.Похожего мнения придерживается завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов: он отметил, что не стоит "смешивать" вакцины, так как испытания по комбинации препаратов пока не проводились.Вакцинация против коронавируса в России началась в декабре: тогда привиться могли лишь некоторые категории россиян, например врачи, учителя, соцработники и другие. Вакцинироваться можно препаратом "Спутник V" — он разработан Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Позднее можно будет привиться и вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Также в разработке находятся еще несколько препаратов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей аграновский , сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ura.ru, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, новосибирский государственный университет, общество

Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19

15:11 23.01.2021 (обновлено: 20:04 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU заявил, что если человек по какой-либо причине не смог сделать вторую прививку препаратом "Спутник V", то он может поставить другую вакцину.
По его словам, вторую дозу "Спутника" может заменить вакцина от центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Кроме того, вторую прививку можно сделать, даже если рекомендованный интервал между введением двух доз вакцины будет немного нарушен. Однако, как отметил ученый, лучше не экспериментировать с процедурой.
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Похожего мнения придерживается завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов: он отметил, что не стоит "смешивать" вакцины, так как испытания по комбинации препаратов пока не проводились.
Вакцинация против коронавируса в России началась в декабре: тогда привиться могли лишь некоторые категории россиян, например врачи, учителя, соцработники и другие. Вакцинироваться можно препаратом "Спутник V" — он разработан Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Позднее можно будет привиться и вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".
Также в разработке находятся еще несколько препаратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаАлексей АграновскийСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияUra.ruРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоНовосибирский государственный университетОбщество
 
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