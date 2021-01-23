https://ria.ru/20210123/privivka-1594283829.html

Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19

Ученый рассказал, можно ли привиться двумя вакцинами от COVID-19

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU заявил, что если человек по какой-либо причине не смог сделать вторую прививку препаратом... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:11

2021-01-23T15:11

2021-01-23T20:04

распространение коронавируса

алексей аграновский

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ura.ru

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU заявил, что если человек по какой-либо причине не смог сделать вторую прививку препаратом "Спутник V", то он может поставить другую вакцину.По его словам, вторую дозу "Спутника" может заменить вакцина от центра "Вектор" "ЭпиВакКорона". Кроме того, вторую прививку можно сделать, даже если рекомендованный интервал между введением двух доз вакцины будет немного нарушен. Однако, как отметил ученый, лучше не экспериментировать с процедурой.Похожего мнения придерживается завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов: он отметил, что не стоит "смешивать" вакцины, так как испытания по комбинации препаратов пока не проводились.Вакцинация против коронавируса в России началась в декабре: тогда привиться могли лишь некоторые категории россиян, например врачи, учителя, соцработники и другие. Вакцинироваться можно препаратом "Спутник V" — он разработан Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Позднее можно будет привиться и вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Также в разработке находятся еще несколько препаратов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/privivki-1594272966.html

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2021

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