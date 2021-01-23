https://ria.ru/20210123/preduprezhdenie-1594271665.html

МВД предупредило о последствиях провокаций на незаконных акциях

МВД предупредило о последствиях провокаций на незаконных акциях

МВД России в связи с несанкционированными акциями предупреждает, что каждая провокация в отношении правоохранителей и неподчинение их законным требованиям будут РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:12

2021-01-23T13:12

2021-01-23T13:23

ирина волк

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МВД России в связи с несанкционированными акциями предупреждает, что каждая провокация в отношении правоохранителей и неподчинение их законным требованиям будут расследованы, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия