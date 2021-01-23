МВД предупредило о последствиях провокаций на незаконных акциях
13:12 23.01.2021 (обновлено: 13:23 23.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МВД России в связи с несанкционированными акциями предупреждает, что каждая провокация в отношении правоохранителей и неподчинение их законным требованиям будут расследованы, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - приводятся ее слова на сайте МВД Медиа.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.