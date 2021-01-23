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МВД предупредило о последствиях провокаций на незаконных акциях
МВД предупредило о последствиях провокаций на незаконных акциях
МВД России в связи с несанкционированными акциями предупреждает, что каждая провокация в отношении правоохранителей и неподчинение их законным требованиям будут РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:12
2021-01-23T13:23
ирина волк
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МВД России в связи с несанкционированными акциями предупреждает, что каждая провокация в отношении правоохранителей и неподчинение их законным требованиям будут расследованы, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
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РИА Новости
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ирина волк, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

МВД предупредило о последствиях провокаций на незаконных акциях

13:12 23.01.2021 (обновлено: 13:23 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МВД России в связи с несанкционированными акциями предупреждает, что каждая провокация в отношении правоохранителей и неподчинение их законным требованиям будут расследованы, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - приводятся ее слова на сайте МВД Медиа.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
 
Ирина ВолкАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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