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Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок
Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок
Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:48
2021-01-23T11:48
александр жуков
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.Уточняется, что данный законопроект позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Кроме того, поспособствует совершенствованию закупок в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты соответствующей информации.Как отмечает кабмин, реализация предлагаемых изменений в законопроекте направлена на обеспечение эффективности, стабильности, однообразия в толковании и применении его положений, устранения внутренних противоречий, исключения дублирования и избыточного регулирования. А также на исключение злоупотребления правом на обжалование закупок.Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что надеется на то, что законопроект будет внесен в Госдуму "в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли приступить к его подробнейшему рассмотрению в рамках работы комитета, рабочей группы по совершенствованию госзакупок и других форматах работы".
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александр жуков, госдума рф

Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок

11:48 23.01.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что данный законопроект позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Кроме того, поспособствует совершенствованию закупок в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты соответствующей информации.
Как отмечает кабмин, реализация предлагаемых изменений в законопроекте направлена на обеспечение эффективности, стабильности, однообразия в толковании и применении его положений, устранения внутренних противоречий, исключения дублирования и избыточного регулирования. А также на исключение злоупотребления правом на обжалование закупок.
Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что надеется на то, что законопроект будет внесен в Госдуму "в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли приступить к его подробнейшему рассмотрению в рамках работы комитета, рабочей группы по совершенствованию госзакупок и других форматах работы".
 
Александр ЖуковГосдума РФ
 
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