https://ria.ru/20210123/pravitelstvo-1594263237.html

Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок

Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок

Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:48

2021-01-23T11:48

2021-01-23T11:48

александр жуков

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.Уточняется, что данный законопроект позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Кроме того, поспособствует совершенствованию закупок в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты соответствующей информации.Как отмечает кабмин, реализация предлагаемых изменений в законопроекте направлена на обеспечение эффективности, стабильности, однообразия в толковании и применении его положений, устранения внутренних противоречий, исключения дублирования и избыточного регулирования. А также на исключение злоупотребления правом на обжалование закупок.Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что надеется на то, что законопроект будет внесен в Госдуму "в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли приступить к его подробнейшему рассмотрению в рамках работы комитета, рабочей группы по совершенствованию госзакупок и других форматах работы".

https://ria.ru/20201221/tambovschina-1590300046.html

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александр жуков, госдума рф