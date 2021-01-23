https://ria.ru/20210123/pravitelstvo-1594263237.html
Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок
Правительство одобрило упрощение и оптимизацию госзакупок
Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:48
2021-01-23T11:48
2021-01-23T11:48
александр жуков
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.Уточняется, что данный законопроект позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Кроме того, поспособствует совершенствованию закупок в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты соответствующей информации.Как отмечает кабмин, реализация предлагаемых изменений в законопроекте направлена на обеспечение эффективности, стабильности, однообразия в толковании и применении его положений, устранения внутренних противоречий, исключения дублирования и избыточного регулирования. А также на исключение злоупотребления правом на обжалование закупок.Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил журналистам, что надеется на то, что законопроект будет внесен в Госдуму "в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли приступить к его подробнейшему рассмотрению в рамках работы комитета, рабочей группы по совершенствованию госзакупок и других форматах работы".
https://ria.ru/20201221/tambovschina-1590300046.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_342:0:2222:1410_1920x0_80_0_0_78240e799c6a3d82de9c9378ed45d31b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр жуков, госдума рф
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение и оптимизацию закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данный законопроект позволит упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в закупках недобросовестных участников и фирм-однодневок. Кроме того, поспособствует совершенствованию закупок в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и защиты соответствующей информации.
Как отмечает кабмин, реализация предлагаемых изменений в законопроекте направлена на обеспечение эффективности, стабильности, однообразия в толковании и применении его положений, устранения внутренних противоречий, исключения дублирования и избыточного регулирования. А также на исключение злоупотребления правом на обжалование закупок.
Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков
сообщил журналистам, что надеется на то, что законопроект будет внесен в Госдуму "в самое ближайшее время, чтобы депутаты могли приступить к его подробнейшему рассмотрению в рамках работы комитета, рабочей группы по совершенствованию госзакупок и других форматах работы".