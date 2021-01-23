https://ria.ru/20210123/pozhar-1594243422.html

На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме

На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, ещё четыре человека находятся в реанимации, сообщает в субботу в пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:37

2021-01-23T02:37

2021-01-23T09:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594250344_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_189418f2d8f51251f04998c61118f63d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, ещё четыре человека находятся в реанимации, сообщает в субботу в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.По данным МЧС, первый пожарный расчет прибыл через 7 минут."К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение дома открытым пламенем по всей площади. Из дома самостоятельно вышли женщина и трое детей", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Возгорание было локализовано в 05.20 (21.20 мск), а в 06.15 (22.15 мск) ликвидировано открытое горение. Возгорание ликвидировано в 09.02 (01.02 мск) на площади 260 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники МЧС России. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации.Сахалинское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия