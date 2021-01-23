На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:37 23.01.2021 (обновлено: 09:51 23.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в частном доме на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске, ещё четыре человека находятся в реанимации, сообщает в субботу в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска организованы проверочные мероприятия по факту произошедшего 23 января пожара в частном доме по улице Памятной в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли двое несовершеннолетних детей, четверо пострадавших госпитализированы, находятся в реанимации", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, первый пожарный расчет прибыл через 7 минут.
"К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение дома открытым пламенем по всей площади. Из дома самостоятельно вышли женщина и трое детей", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Возгорание было локализовано в 05.20 (21.20 мск), а в 06.15 (22.15 мск) ликвидировано открытое горение. Возгорание ликвидировано в 09.02 (01.02 мск) на площади 260 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники МЧС России. Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации.
Сахалинское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.