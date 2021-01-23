https://ria.ru/20210123/potasovka-1594300811.html

Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом

Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом

Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:28

2021-01-23T17:28

2021-01-23T19:15

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Отмечается, что ОМОН пытался предотвратить сбор митингующих у стелы, используя в том числе дубинки. В ответ протестующие начали драться с полицией и бросать снежки. Часть участников акции ушли с Трубной площади, за ними последовал ОМОН.В сквере на Цветном бульваре силовики около 15 минут держали протестующих в оцеплении. Позднее полицейские пропустили людей в сторону метро. Как сообщал столичный Дептранс, участники акции перекрывали движение транспорта в этом районе.Кроме того, задержания начались в районе Лубянки, в отделы увезли уже три автобуса с задержанными.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

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2021

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Беспорядки на Трубной площади: митингующие закидывают силовиков снежками Беспорядки на Трубной площади: митингующие закидывают силовиков снежками 2021-01-23T17:28 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия