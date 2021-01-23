Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/potasovka-1594300811.html
Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом
Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом
Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:28
2021-01-23T19:15
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594303559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cbde85ae9968a56d8f786b4ba7128f1.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Отмечается, что ОМОН пытался предотвратить сбор митингующих у стелы, используя в том числе дубинки. В ответ протестующие начали драться с полицией и бросать снежки. Часть участников акции ушли с Трубной площади, за ними последовал ОМОН.В сквере на Цветном бульваре силовики около 15 минут держали протестующих в оцеплении. Позднее полицейские пропустили людей в сторону метро. Как сообщал столичный Дептранс, участники акции перекрывали движение транспорта в этом районе.Кроме того, задержания начались в районе Лубянки, в отделы увезли уже три автобуса с задержанными.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Беспорядки на Трубной площади: митингующие закидывают силовиков снежками
Беспорядки на Трубной площади: митингующие закидывают силовиков снежками
2021-01-23T17:28
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594303559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b416f05872439ffef05cb6d64694ddf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом

17:28 23.01.2021 (обновлено: 19:15 23.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Отмечается, что ОМОН пытался предотвратить сбор митингующих у стелы, используя в том числе дубинки. В ответ протестующие начали драться с полицией и бросать снежки.
Часть участников акции ушли с Трубной площади, за ними последовал ОМОН.
В сквере на Цветном бульваре силовики около 15 минут держали протестующих в оцеплении. Позднее полицейские пропустили людей в сторону метро. Как сообщал столичный Дептранс, участники акции перекрывали движение транспорта в этом районе.
Кроме того, задержания начались в районе Лубянки, в отделы увезли уже три автобуса с задержанными.
МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния