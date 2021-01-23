https://ria.ru/20210123/potasovka-1594300811.html
Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом
Участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом
Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:28
2021-01-23T17:28
2021-01-23T19:15
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Отмечается, что ОМОН пытался предотвратить сбор митингующих у стелы, используя в том числе дубинки. В ответ протестующие начали драться с полицией и бросать снежки. Часть участников акции ушли с Трубной площади, за ними последовал ОМОН.В сквере на Цветном бульваре силовики около 15 минут держали протестующих в оцеплении. Позднее полицейские пропустили людей в сторону метро. Как сообщал столичный Дептранс, участники акции перекрывали движение транспорта в этом районе.Кроме того, задержания начались в районе Лубянки, в отделы увезли уже три автобуса с задержанными.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Беспорядки на Трубной площади: митингующие закидывают силовиков снежками
Беспорядки на Трубной площади: митингующие закидывают силовиков снежками
2021-01-23T17:28
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Участники несанкционированной акции на Трубной площади в Москве
начали потасовку с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Отмечается, что ОМОН
пытался предотвратить сбор митингующих у стелы, используя в том числе дубинки. В ответ протестующие начали драться с полицией и бросать снежки.
Часть участников акции ушли с Трубной площади, за ними последовал ОМОН.
В сквере на Цветном бульваре силовики около 15 минут держали протестующих в оцеплении. Позднее полицейские пропустили людей в сторону метро. Как сообщал столичный Дептранс, участники акции перекрывали движение транспорта в этом районе.
Кроме того, задержания начались в районе Лубянки, в отделы увезли уже три автобуса с задержанными.
МВД и Генпрокуратура
предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.
Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах.