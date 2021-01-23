https://ria.ru/20210123/postradavshie-1594285346.html

На незаконной акции в Москве пострадали несколько человек

На незаконной акции в Москве пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в столкновениях во время незаконной акции на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:20

2021-01-23T15:20

2021-01-23T15:41

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594280039_0:0:2768:1558_1920x0_80_0_0_4eb3f3ee7c9023826b02c01ff528b0ae.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несколько человек пострадали в столкновениях во время незаконной акции на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Во время акции несколько человек получили травмы. Их вывели из толпы.Характер травм пока неизвестен.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца. 2021-01-23T15:20 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, россия, москва