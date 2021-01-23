На незаконной акции в Москве пострадали несколько человек
15:20 23.01.2021 (обновлено: 15:41 23.01.2021)
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несколько человек пострадали в столкновениях во время незаконной акции на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Во время акции несколько человек получили травмы. Их вывели из толпы.
Характер травм пока неизвестен.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".