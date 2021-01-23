https://ria.ru/20210123/politsiya-1594309436.html

Омбудсмен Москвы оценила действия полиции на незаконной акции

Омбудсмен Москвы оценила действия полиции на незаконной акции

Сотрудники правоохранительных органов и большинство участников несогласованных акций протеста в субботу в Москве вели себя адекватно, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:01

2021-01-23T19:01

2021-01-23T23:31

россия

татьяна потяева

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и большинство участников несогласованных акций протеста в субботу в Москве вели себя адекватно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.Вместе с тем она отметила, что участники акции также большую часть времени вели себя нормально. "Но сейчас, когда завершилась акция и все двинулись на Цветной бульвар, тут уже были стычки. Я направлюсь туда, чтобы проверить ситуацию", - добавила омбудсмен.Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в городе Москве сообщил РИА Новости, что не получал обращений от задержанных на несогласованной акции в центре города, сотрудники аппарата находились на митинге в качестве наблюдателей.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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россия, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, москва