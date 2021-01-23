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Омбудсмен Москвы оценила действия полиции на незаконной акции
Омбудсмен Москвы оценила действия полиции на незаконной акции
Сотрудники правоохранительных органов и большинство участников несогласованных акций протеста в субботу в Москве вели себя адекватно, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:01
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россия
татьяна потяева
генеральная прокуратура рф
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и большинство участников несогласованных акций протеста в субботу в Москве вели себя адекватно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.Вместе с тем она отметила, что участники акции также большую часть времени вели себя нормально. "Но сейчас, когда завершилась акция и все двинулись на Цветной бульвар, тут уже были стычки. Я направлюсь туда, чтобы проверить ситуацию", - добавила омбудсмен.Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в городе Москве сообщил РИА Новости, что не получал обращений от задержанных на несогласованной акции в центре города, сотрудники аппарата находились на митинге в качестве наблюдателей.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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В Москве молодого мужчину с плакатом на фонарном столбе забросали снежками
Молодого человека с плакатом против Навального забросали снежками люди, вышедшие на несанкционированный митинг в защиту Алексея Навального. Видео с Пушкинской площади.
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россия, татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, москва

Омбудсмен Москвы оценила действия полиции на незаконной акции

19:01 23.01.2021 (обновлено: 23:31 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов и большинство участников несогласованных акций протеста в субботу в Москве вели себя адекватно, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Должна сказать, что сотрудники полиции и ОМОН вели себя нормально и их действия были адекватные", - сообщила Потяева.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Вместе с тем она отметила, что участники акции также большую часть времени вели себя нормально. "Но сейчас, когда завершилась акция и все двинулись на Цветной бульвар, тут уже были стычки. Я направлюсь туда, чтобы проверить ситуацию", - добавила омбудсмен.
Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в городе Москве сообщил РИА Новости, что не получал обращений от задержанных на несогласованной акции в центре города, сотрудники аппарата находились на митинге в качестве наблюдателей.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
 
РоссияТатьяна ПотяеваГенеральная прокуратура РФМосква
 
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