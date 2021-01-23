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В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать пластиковые бутылки в полицию, начались потасовки, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:30
2021-01-23T14:30
2021-01-23T15:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать пластиковые бутылки в полицию, начались потасовки, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по столице, в несогласованном мероприятии участвуют около четырех тысяч человек.
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москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать пластиковые бутылки в полицию, начались потасовки, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по столице, в несогласованном мероприятии участвуют около четырех тысяч человек.