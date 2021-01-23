https://ria.ru/20210123/politsiya-1594279428.html

В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией

В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать пластиковые бутылки в полицию, начались потасовки, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:30

2021-01-23T14:30

2021-01-23T15:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве начали кидать пластиковые бутылки в полицию, начались потасовки, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Как рассказали агентству в пресс-службе ГУ МВД по столице, в несогласованном мероприятии участвуют около четырех тысяч человек.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия