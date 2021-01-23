https://ria.ru/20210123/politsiya-1594277064.html
Полиция в Москве действует корректно, заявили в ОП
Полиция в Москве действует корректно, заявили в ОП
Случаи провоцирования полиции на применение силы фиксируются на несогласованной акции в Москве, правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно, сообщил РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:05
2021-01-23T14:05
2021-01-23T14:12
артем кирьянов
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Случаи провоцирования полиции на применение силы фиксируются на несогласованной акции в Москве, правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Первые задержания уже начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задерживают за нарушения тех, кто пришёл плакатами на несогласованную акцию, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо "балаклавами".Сама незаконная акция, как подчеркнул общественник, "затевалась в качестве большой провокации", о чем говорит и массовое привлечение подростков.
https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html
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артем кирьянов, общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Случаи провоцирования полиции на применение силы фиксируются на несогласованной акции в Москве, правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов
.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Первые задержания уже начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задерживают за нарушения тех, кто пришёл плакатами на несогласованную акцию, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо "балаклавами".
"Я оцениваю ситуацию в целом как достаточно спокойную. Действия полиции носят сдержанный, корректный характер. Однако, действительно есть случаи прямых провоцирований полицейских на применение силы в рамках самозащиты: набрасываются сзади, пытаются нанести удары", - рассказал Кирьянов.
Сама незаконная акция, как подчеркнул общественник, "затевалась в качестве большой провокации", о чем говорит и массовое привлечение подростков.
"Надеюсь, что сегодняшний день не принесёт нам каких-то больших проблем, я сейчас имею в виду не только задержания, но и физическое состояние участников, физическое состояние представителей правоохранительных органов", - добавил Кирьянов.