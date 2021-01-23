https://ria.ru/20210123/politsiya-1594277064.html

Полиция в Москве действует корректно, заявили в ОП

Полиция в Москве действует корректно, заявили в ОП

Случаи провоцирования полиции на применение силы фиксируются на несогласованной акции в Москве, правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно, сообщил РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:05

2021-01-23T14:05

2021-01-23T14:12

артем кирьянов

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Случаи провоцирования полиции на применение силы фиксируются на несогласованной акции в Москве, правоохранители в ответ действуют сдержанно и корректно, сообщил в субботу РИА Новости первый зампред комиссии ОП РФ Артём Кирьянов.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Первые задержания уже начались на несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задерживают за нарушения тех, кто пришёл плакатами на несогласованную акцию, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо "балаклавами".Сама незаконная акция, как подчеркнул общественник, "затевалась в качестве большой провокации", о чем говорит и массовое привлечение подростков.

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html

https://ria.ru/20210123/besporyadki-1594276697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем кирьянов, общество