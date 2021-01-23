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Москвичей в субботу ожидают туманы и гололедица
Москвичей в субботу ожидают туманы и гололедица
Облачная погода, местами небольшие осадки, туманы, гололедица и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T09:04
2021-01-23T09:04
2021-01-23T09:04
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки, туманы, гололедица и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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