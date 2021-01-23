https://ria.ru/20210123/pogoda-1594251126.html

Москвичей в субботу ожидают туманы и гололедица

Москвичей в субботу ожидают туманы и гололедица

Облачная погода, местами небольшие осадки, туманы, гололедица и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T09:04

2021-01-23T09:04

2021-01-23T09:04

москва

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки, туманы, гололедица и до плюс 2 тепла ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что такие значения на 8-9 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество