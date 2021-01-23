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В Новой Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Новой Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве
Правоохранители задержали одного из предполагаемых убийц двух мужчин на празднике в Новой Москве, его пособника ищут, сообщила в субботу РИА Новости старший... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:13
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новая москва
юлия иванова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали одного из предполагаемых убийц двух мужчин на празднике в Новой Москве, его пособника ищут, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в СК РФ сообщили, что на празднике в Новой Москве было совершено двойное убийство. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.
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новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Новой Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве

13:13 23.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали одного из предполагаемых убийц двух мужчин на празднике в Новой Москве, его пособника ищут, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Задержан подозреваемый в двойном убийстве, местонахождение его пособника устанавливается", - сказала она.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 16:03
Число убийств в Москве за пять лет снизилось на 37 процентов
Ранее в СК РФ сообщили, что на празднике в Новой Москве было совершено двойное убийство. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.
 
Новая МоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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