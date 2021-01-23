https://ria.ru/20210123/podozrevaemyy-1594271788.html

В Новой Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Новой Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве

Правоохранители задержали одного из предполагаемых убийц двух мужчин на празднике в Новой Москве, его пособника ищут, сообщила в субботу РИА Новости старший... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:13

2021-01-23T13:13

2021-01-23T13:13

новая москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали одного из предполагаемых убийц двух мужчин на празднике в Новой Москве, его пособника ищут, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в СК РФ сообщили, что на празднике в Новой Москве было совершено двойное убийство. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.

https://ria.ru/20210121/ubiystva-1594027731.html

новая москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия