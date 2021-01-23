https://ria.ru/20210123/pamyat-1594254838.html

Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы

Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы

Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:25

2021-01-23T10:25

2021-01-23T12:52

распространение коронавируса

коронавирус mers

коронавирус sars

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии."А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу", — пояснил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.Он отметил, что антитела могут связываться с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить помощь от контактов с другими штаммами вируса.Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций.Также ученые считают, что их выводы могут помочь в объяснении, почему у одних людей COVID-19 вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других инфекция протекает в тяжелой форме и приводит к госпитализации и смерти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594247245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус mers, коронавирус sars, коронавирус covid-19