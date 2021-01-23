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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/pamyat-1594254838.html
Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы
Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы
Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:25
2021-01-23T12:52
распространение коронавируса
коронавирус mers
коронавирус sars
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии."А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу", — пояснил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.Он отметил, что антитела могут связываться с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить помощь от контактов с другими штаммами вируса.Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций.Также ученые считают, что их выводы могут помочь в объяснении, почему у одних людей COVID-19 вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других инфекция протекает в тяжелой форме и приводит к госпитализации и смерти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус mers, коронавирус sars, коронавирус covid-19

Ученые обнаружили "память" организма на коронавирусы

10:25 23.01.2021 (обновлено: 12:52 23.01.2021)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.
Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.
"А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу", — пояснил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.
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Он отметил, что антитела могут связываться с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить помощь от контактов с другими штаммами вируса.
Полученные учеными данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения, а также оценить эффективность плазмы выздоравливающих и разработать новые вакцины или другие способы защиты от COVID-19 и его мутаций.
Также ученые считают, что их выводы могут помочь в объяснении, почему у одних людей COVID-19 вызывает легкие симптомы или вовсе проходит бессимптомно, а у других инфекция протекает в тяжелой форме и приводит к госпитализации и смерти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус MERSКоронавирус SARSКоронавирус COVID-19
 
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