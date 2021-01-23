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На Цветном бульваре в Москве сняли оцепление
На Цветном бульваре в Москве сняли оцепление
ОМОН разблокировал оцепление в сквере на Цветном бульваре в Москве, участники несогласованной акции идут к метро, передает корреспондент РИА Новости в места... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:58
2021-01-23T18:58
2021-01-23T21:11
ольга ярославская
омон россии
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ОМОН разблокировал оцепление в сквере на Цветном бульваре в Москве, участники несогласованной акции идут к метро, передает корреспондент РИА Новости в места событий.Ранее участники акции оказались с двух сторон окружены бойцами ОМОН в сквере на Цветном бульваре, около 10-15 минут их не выпускали оттуда. Сейчас полицейские, пропустив людей для прохода к метро, вытесняют их из сквера.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Участники несогласованных акций в Москве дошли до сквера на Цветном бульваре
Участники несогласованных акций в Москве дошли до сквера на Цветном бульваре, но оказались со всех сторон окружены полицией. Силовики выпустили всех, кто там оказался - люди поблагодарили и идут к метро.
2021-01-23T18:58
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Полицейские дубинками оттесняют участников акции на Пушкинской площади
Сотрудники полиции начали оттеснять участников несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве.
2021-01-23T18:58
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ольга ярославская, омон россии, генеральная прокуратура рф, москва, общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ОМОН
разблокировал оцепление в сквере на Цветном бульваре в Москве
, участники несогласованной акции идут к метро, передает корреспондент РИА Новости в места событий.
Ранее участники акции оказались с двух сторон окружены бойцами ОМОН в сквере на Цветном бульваре, около 10-15 минут их не выпускали оттуда. Сейчас полицейские, пропустив людей для прохода к метро, вытесняют их из сквера.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.