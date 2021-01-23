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В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что выясняет подробности задержания несовершеннолетнего мальчика на несогласованной... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:15
2021-01-23T14:15
2021-01-23T14:15
ольга ярославская
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что выясняет подробности задержания несовершеннолетнего мальчика на несогласованной акции в центре Москвы.Ранее в сети появилось видео его задержания.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594264275.html
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РИА Новости
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ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская
сообщила РИА Новости, что выясняет подробности задержания несовершеннолетнего мальчика на несогласованной акции в центре Москвы
.
Ранее в сети появилось видео его задержания.
"Уже разбираюсь, выясняю подробности", - сообщила Ярославская.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального
распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.