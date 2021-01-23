https://ria.ru/20210123/navalnaya-1594286127.html

Жену Навального задержали

Жену Навального задержали

Жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:28

2021-01-23T15:28

2021-01-23T17:54

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

алексей навальный

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Жена Алексея Навального Юлия сообщила, что задержана и находится в автозаке."Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - написала она в своем Instagram, комментируя соответствующее фото.Лечащий врач Навального Анастасия Васильева позднее также сообщила в своем аккаунте Twitter, что ее задержали на несогласованной акции и доставили в отдел МВД по району Богородское.Адвокат Навальной Вероника Полякова сообщила РИА Новости, что Юлия находится в ОВД "Сокол"."Пока меня не допускают к ней... периметр патрулируют сотрудники полиции", - сказала Полякова.Она отметила, что, поскольку у Навальной есть несовершеннолетний ребенок, ее не могут держать более трех часов. Пока неясно, будут ли составлять на Навальную протокол об административном правонарушении, добавила адвокат.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/sobol-1594300707.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, москва, происшествия, алексей навальный