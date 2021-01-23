ЕР рассмотрит проект о наказании за вовлечение подростков в акции
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия", в зависимости от ее оценки будет принято решение о внесении инициативы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Марченко.
Ранее сообщалось, что Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный Суд РФ концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения.
"Законопроект сейчас находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия". Поэтому вот какое мнение будет у фракции, в зависимости от этого буду принимать решение, если фракция поддержит, то обязательно внесу", - сказал Марченко.
Парламентарий добавил, что не согласен с критикой правительства, так как за совершение данного нарушения, по словам депутата, уголовная ответственность еще не применялась.