Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/nakazanie-1594288312.html
ЕР рассмотрит проект о наказании за вовлечение подростков в акции
ЕР рассмотрит проект о наказании за вовлечение подростков в акции
Законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия",... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:46
2021-01-23T15:46
евгений марченко
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594283711_0:145:3250:1973_1920x0_80_0_0_7772dc1646c125f92a1403d9ddadd4a0.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия", в зависимости от ее оценки будет принято решение о внесении инициативы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Марченко.Ранее сообщалось, что Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный Суд РФ концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения.Парламентарий добавил, что не согласен с критикой правительства, так как за совершение данного нарушения, по словам депутата, уголовная ответственность еще не применялась.
https://ria.ru/20210123/aktsii-1594284471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594283711_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_9c127b2442b1f6afdc72def42dec640c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений марченко, госдума рф, единая россия, общество

ЕР рассмотрит проект о наказании за вовлечение подростков в акции

15:46 23.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия", в зависимости от ее оценки будет принято решение о внесении инициативы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Марченко.
Ранее сообщалось, что Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный Суд РФ концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения.

"Законопроект сейчас находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия". Поэтому вот какое мнение будет у фракции, в зависимости от этого буду принимать решение, если фракция поддержит, то обязательно внесу", - сказал Марченко.

Парламентарий добавил, что не согласен с критикой правительства, так как за совершение данного нарушения, по словам депутата, уголовная ответственность еще не применялась.
Люди на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 15:14
В ОП заявили о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции
 
Евгений МарченкоГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния