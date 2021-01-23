https://ria.ru/20210123/nakazanie-1594288312.html

ЕР рассмотрит проект о наказании за вовлечение подростков в акции

ЕР рассмотрит проект о наказании за вовлечение подростков в акции

Законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия",... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:46

2021-01-23T15:46

2021-01-23T15:46

евгений марченко

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги находится на рассмотрении экспертного совета фракции "Единая Россия", в зависимости от ее оценки будет принято решение о внесении инициативы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Марченко.Ранее сообщалось, что Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный Суд РФ концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения.Парламентарий добавил, что не согласен с критикой правительства, так как за совершение данного нарушения, по словам депутата, уголовная ответственность еще не применялась.

https://ria.ru/20210123/aktsii-1594284471.html

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евгений марченко, госдума рф, единая россия, общество