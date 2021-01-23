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В правительстве не поддержали проект о наказании за вовлечение в митинги
В правительстве не поддержали проект о наказании за вовлечение в митинги
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовного наказания до пяти лет... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:53
2021-01-23T12:53
россия
евгений марченко
правительство рф
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовного наказания до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги, так как в Уголовном кодексе РФ уже сейчас предусмотрена ответственность за данное преступление, отзыв есть в распоряжении РИА Новости.Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. СК РФ и Верховный Суд РФ концептуально поддержали законопроект."Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в случаях, если такие мероприятия представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, может быть квалифицировано по статье 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" УК", - говорится в отзыве кабмина.Отмечается, что пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за данные нарушения.
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россия, евгений марченко, правительство рф, общество

В правительстве не поддержали проект о наказании за вовлечение в митинги

12:53 23.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовного наказания до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги, так как в Уголовном кодексе РФ уже сейчас предусмотрена ответственность за данное преступление, отзыв есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. СК РФ и Верховный Суд РФ концептуально поддержали законопроект.
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"Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в случаях, если такие мероприятия представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, может быть квалифицировано по статье 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" УК", - говорится в отзыве кабмина.
Отмечается, что пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за данные нарушения.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - добавляется в документе.
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