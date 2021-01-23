https://ria.ru/20210123/moskalkova-1594278899.html
Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
Прошедшие несогласованные акции на востоке России показали корректное отношение региональные власти к людям, омбудсменам жалобы не поступали, заявила... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:27
2021-01-23T14:27
2021-01-23T14:37
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
общество
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594253464_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_878ee7246a0b6853cdb676dd7d506e16.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Прошедшие несогласованные акции на востоке России показали корректное отношение региональные власти к людям, омбудсменам жалобы не поступали, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Омбудсмен уточнила, что к ней в аппарат и к уполномоченным по правам человека в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах жалоб на нарушения прав не поступало."Продолжаю внимательно следить за ситуацией во всех регионах страны", - подытожила омбудсмен.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/aktsii-1594279266.html
https://ria.ru/20210123/vostok-1594253648.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594253464_974:0:3705:2048_1920x0_80_0_0_c1f92c283fbc001d1335220007c6e8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, общество, татьяна москалькова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Прошедшие несогласованные акции на востоке России показали корректное отношение региональные власти к людям, омбудсменам жалобы не поступали, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
.
"Публичные акции, которые прошли сегодня на востоке России показали, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к тем людям, которые, несмотря на постоянные предупреждения по поводу их незаконности в период пандемии, всё же пошли на протестные действия", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен уточнила, что к ней в аппарат и к уполномоченным по правам человека в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах жалоб на нарушения прав не поступало.
"Продолжаю внимательно следить за ситуацией во всех регионах страны", - подытожила омбудсмен.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.