https://ria.ru/20210123/malinovskaya-1594164262.html
Телеведущая Маша Малиновская к 40-летию заморозила яйцеклетки
Телеведущая Маша Малиновская к 40-летию заморозила яйцеклетки
Телеведущая Маша Малиновская, которая 21 января пышно отпраздновала 40-летие в кругу друзей из мира шоу-бизнеса, в интервью изданию "СтарХит" призналась, что... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T00:33
2021-01-23T00:33
2021-01-23T00:33
маша малиновская
суррогатное материнство
москва
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шоубиз
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Телеведущая Маша Малиновская, которая 21 января пышно отпраздновала 40-летие в кругу друзей из мира шоу-бизнеса, в интервью изданию "СтарХит" призналась, что заморозила яйцеклетки. "Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок. Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка. Поскольку в мужчинах я немножечко разочаровалась, а тянуть с этим делом невозможно — чем больше у женщин возраст, тем выше риски развития разных тяжелых заболеваний — я к своему 40-летию сделала себе ну не подарок, а нечто более важное. Я решила, что мужчину можно ждать сколько угодно долго, а яйцеклетки у меня не молодеют, поэтому я их заморозила", — рассказала Малиновская. У телезвезды уже есть один ребенок. Она воспитывает сына Мирона, которого родила в мае 2011 года. Имя отца мальчика Малиновская долгое время скрывала, но в декабре прошлого года все-таки призналась, что это Мамихан Мальсагов — бизнесмен и очень влиятельный человек.По словам Малиновской, она влюбилась в него сразу и очень сильно. "Он взрослый, импозантный, красивый, высокий, интересный, харизматичный мужчина. Он влиятельный и умный", — описала Мальсагова эффектная блондинка. Однако позже выяснилось, что бизнесмен женат, да еще и воспитывает четверых детей. Для Малиновской это был удар, но она нашла в себе силы и разорвала эти отношения, несмотря на то, что была беременна. Это решение дорого стоило телеведущей. Ей пришлось отказаться от просторной квартиры в Москве, которую подарил Мальсагов, позже она потеряла работу. Единственное, что оставалось — вернуться в родной Смоленск, к маме, и с нуля начинать жизнь.Маша Малиновская не отчаивается и надеется построить крепкую семью с другим мужчиной, но с одной оговоркой."Если в течение пяти лет так и не встречу того самого, единственного, неповторимого, то воспользуюсь услугами донора. Суррогатное ли это будет материнство? Я сама", — заявила телеведущая.
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маша малиновская, суррогатное материнство, москва, смоленск, знаменитости, звезды
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Телеведущая Маша Малиновская, которая 21 января пышно отпраздновала 40-летие в кругу друзей из мира шоу-бизнеса, в интервью изданию "СтарХит" призналась
, что заморозила яйцеклетки.
"Мне исполняется 40 лет! Это очень большой срок. Такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка. Поскольку в мужчинах я немножечко разочаровалась, а тянуть с этим делом невозможно — чем больше у женщин возраст, тем выше риски развития разных тяжелых заболеваний — я к своему 40-летию сделала себе ну не подарок, а нечто более важное. Я решила, что мужчину можно ждать сколько угодно долго, а яйцеклетки у меня не молодеют, поэтому я их заморозила", — рассказала Малиновская.
У телезвезды уже есть один ребенок. Она воспитывает сына Мирона, которого родила в мае 2011 года. Имя отца мальчика Малиновская долгое время скрывала, но в декабре прошлого года все-таки призналась
, что это Мамихан Мальсагов — бизнесмен и очень влиятельный человек.
По словам Малиновской, она влюбилась в него сразу и очень сильно. "Он взрослый, импозантный, красивый, высокий, интересный, харизматичный мужчина. Он влиятельный и умный", — описала Мальсагова эффектная блондинка.
Однако позже выяснилось, что бизнесмен женат, да еще и воспитывает четверых детей. Для Малиновской это был удар, но она нашла в себе силы и разорвала эти отношения, несмотря на то, что была беременна.
"Я сказала ему, что мы больше не можем встречаться. Я сказала ему честно, что оставлю ребенка", — вспоминала она.
Это решение дорого стоило телеведущей. Ей пришлось отказаться от просторной квартиры в Москве, которую подарил Мальсагов, позже она потеряла работу. Единственное, что оставалось — вернуться в родной Смоленск, к маме, и с нуля начинать жизнь.
Маша Малиновская не отчаивается и надеется построить крепкую семью с другим мужчиной, но с одной оговоркой.
"Если в течение пяти лет так и не встречу того самого, единственного, неповторимого, то воспользуюсь услугами донора. Суррогатное ли это будет материнство? Я сама", — заявила телеведущая.