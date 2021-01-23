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В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции
В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции
Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:28
2021-01-23T15:42
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 23 янв – РИА Новости. Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
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Новости
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, махачкала

В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции

15:28 23.01.2021 (обновлено: 15:42 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов на Пушкинской площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 янв – РИА Новости. Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.

"На центральной площади Махачкалы прошло несанкционированная акция, около 30 участников были доставлены в отделы полиции для установления личностей. Почти все уже отпущены. Мероприятие на площади окончено", – сообщил собеседник агентства.

Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФПроисшествияРоссияМахачкала
 
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