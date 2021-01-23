https://ria.ru/20210123/makhachkala-1594286224.html

В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции

В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции

Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T15:28

2021-01-23T15:28

2021-01-23T15:42

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

происшествия

россия

махачкала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594275527_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_44605aa16ed1d56171fda9a69908039a.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 янв – РИА Новости. Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

россия

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, махачкала