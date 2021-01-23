https://ria.ru/20210123/makhachkala-1594286224.html
В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции
В Махачкале задержали около 30 участников несогласованной акции
Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:28
2021-01-23T15:28
2021-01-23T15:42
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 23 янв – РИА Новости. Около 30 участников несогласованной акции задержаны на центральной площади Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Дагестана.Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, махачкала