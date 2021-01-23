https://ria.ru/20210123/lotereya-1594254916.html

Неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов

Неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов

Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, это второй самый крупный приз в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:16

2021-01-23T10:16

2021-01-23T12:57

южная каролина

сша

мэриленд

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, это второй самый крупный приз в истории игры, сообщают ее организаторы.Разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года, когда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Известно, что его купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.Два дня назад обладатель билета американской лотереи Powerball, купленного в Мэриленде, выиграл джекпот в размере 731,1 миллиона долларов. Это четвертый самый крупный приз в истории Powerball.Билеты лотереи Mega Millions, играть в которую могут жители 44 штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов, продаются в США с 1996 года. Недавно организаторы розыгрыша изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/rubl-1587798106.html

южная каролина

сша

мэриленд

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южная каролина, сша, мэриленд