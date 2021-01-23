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Неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов
Неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов
Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, это второй самый крупный приз в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:16
2021-01-23T12:57
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, это второй самый крупный приз в истории игры, сообщают ее организаторы.Разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года, когда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Известно, что его купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.Два дня назад обладатель билета американской лотереи Powerball, купленного в Мэриленде, выиграл джекпот в размере 731,1 миллиона долларов. Это четвертый самый крупный приз в истории Powerball.Билеты лотереи Mega Millions, играть в которую могут жители 44 штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов, продаются в США с 1996 года. Недавно организаторы розыгрыша изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей.
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Неизвестный сорвал джекпот в миллиард долларов

10:16 23.01.2021 (обновлено: 12:57 23.01.2021)
 
© Flickr / Robert S. DonovanБилет американской лотереи Mega Millions
Билет американской лотереи Mega Millions - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Flickr / Robert S. Donovan
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов, это второй самый крупный приз в истории игры, сообщают ее организаторы.

"Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов (739,6 миллиона наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января, — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой мегашар 24", — говорится на сайте лотереи.

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Разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года, когда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Известно, что его купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.
Два дня назад обладатель билета американской лотереи Powerball, купленного в Мэриленде, выиграл джекпот в размере 731,1 миллиона долларов. Это четвертый самый крупный приз в истории Powerball.
Билеты лотереи Mega Millions, играть в которую могут жители 44 штатов, а также округа Колумбия и Виргинских островов, продаются в США с 1996 года. Недавно организаторы розыгрыша изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей.
 
Южная КаролинаСШАМэриленд
 
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