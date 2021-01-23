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Кузнецова пообещала поддержку оказавшимся на незаконных акциях детям
Кузнецова пообещала поддержку оказавшимся на незаконных акциях детям
Участие в незаконных акциях влечет ответственность, но хочется надеяться, что для детей, которые оказались там случайно и необдуманно, такие ситуации закончатся РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:49
2021-01-23T19:49
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участие в незаконных акциях влечет ответственность, но хочется надеяться, что для детей, которые оказались там случайно и необдуманно, такие ситуации закончатся с минимальными последствиями, заявила в субботу детский омбудсмен Анна Кузнецова.Она пообещала оказывать поддержку в подобных случаях."Есть порядок, который предполагает некоторые последствия для тех, кто участвовал в этих митингах, законные последствия", - сказала Кузнецова журналистам, напомнив, что после прошлых акций с родителями и детьми, участвовавших в них, "были достаточно сложные разбирательства".Очень важно, чтобы в школе не было "тенденциозных подходов", подчеркнула Кузнецова. "Мы будем стараться, наблюдать за этим и постараемся вместе с коллегами обеспечить такую поддержку, чтобы не было перегибов с этим", - сказала она, добавив, что нужна профилактика.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, общество

Кузнецова пообещала поддержку оказавшимся на незаконных акциях детям

19:49 23.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участие в незаконных акциях влечет ответственность, но хочется надеяться, что для детей, которые оказались там случайно и необдуманно, такие ситуации закончатся с минимальными последствиями, заявила в субботу детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Она пообещала оказывать поддержку в подобных случаях.
"Есть порядок, который предполагает некоторые последствия для тех, кто участвовал в этих митингах, законные последствия", - сказала Кузнецова журналистам, напомнив, что после прошлых акций с родителями и детьми, участвовавших в них, "были достаточно сложные разбирательства".

"Конечно, очень хочется с нашей стороны, чтобы как можно более мягко прошли эти ситуации. Мы, со своей стороны, готовы оказывать всяческое содействие тому, чтобы для таких ребят, которые случайно, которые не знали, ведомые интересом, непонятными призывами, какими-то мотивами не совсем осознанными (...), чтобы для них такие истории закончились с минимальным последствиями", - сказала детский омбудсмен.

Очень важно, чтобы в школе не было "тенденциозных подходов", подчеркнула Кузнецова. "Мы будем стараться, наблюдать за этим и постараемся вместе с коллегами обеспечить такую поддержку, чтобы не было перегибов с этим", - сказала она, добавив, что нужна профилактика.
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Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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Анна КузнецоваГенеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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