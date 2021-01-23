https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594314050.html

Кузнецова пообещала поддержку оказавшимся на незаконных акциях детям

Кузнецова пообещала поддержку оказавшимся на незаконных акциях детям

Участие в незаконных акциях влечет ответственность, но хочется надеяться, что для детей, которые оказались там случайно и необдуманно, такие ситуации закончатся РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:49

2021-01-23T19:49

2021-01-23T19:49

анна кузнецова

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участие в незаконных акциях влечет ответственность, но хочется надеяться, что для детей, которые оказались там случайно и необдуманно, такие ситуации закончатся с минимальными последствиями, заявила в субботу детский омбудсмен Анна Кузнецова.Она пообещала оказывать поддержку в подобных случаях."Есть порядок, который предполагает некоторые последствия для тех, кто участвовал в этих митингах, законные последствия", - сказала Кузнецова журналистам, напомнив, что после прошлых акций с родителями и детьми, участвовавших в них, "были достаточно сложные разбирательства".Очень важно, чтобы в школе не было "тенденциозных подходов", подчеркнула Кузнецова. "Мы будем стараться, наблюдать за этим и постараемся вместе с коллегами обеспечить такую поддержку, чтобы не было перегибов с этим", - сказала она, добавив, что нужна профилактика.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594309739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, общество