https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594309739.html

Кузнецова прокомментировала участие детей в незаконных акциях

Кузнецова прокомментировала участие детей в незаконных акциях

Обобщать все ситуации с участием несовершеннолетних в несогласованных акциях не стоит, не все они стали результатом халатности родителей, многие из взрослых с... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:05

2021-01-23T19:05

2021-01-23T19:05

анна кузнецова

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обобщать все ситуации с участием несовершеннолетних в несогласованных акциях не стоит, не все они стали результатом халатности родителей, многие из взрослых с обеспокоенностью сообщали о распространявшихся в соцсетях призывах, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.По ее словам, с каждой ситуацией надо разбираться отдельно."Им попадает эта информация через социальные сети, через иные средства в интернете, которые им доступны… Предательски страшно звучат эти призывы, понимаешь, что это всё-таки взрослые люди звали этих малышей: идите. Куда идите, зачем", - отметила детский омбудсмен.Ранее Кузнецова сообщила, что 15 детей были задержаны Москве, но многие из них уже отпущены. По регионам также многие отпущены.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/deti-1594305760.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, общество