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Кузнецова прокомментировала участие детей в незаконных акциях
Кузнецова прокомментировала участие детей в незаконных акциях
Обобщать все ситуации с участием несовершеннолетних в несогласованных акциях не стоит, не все они стали результатом халатности родителей, многие из взрослых с... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:05
2021-01-23T19:05
2021-01-23T19:05
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Обобщать все ситуации с участием несовершеннолетних в несогласованных акциях не стоит, не все они стали результатом халатности родителей, многие из взрослых с обеспокоенностью сообщали о распространявшихся в соцсетях призывах, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.По ее словам, с каждой ситуацией надо разбираться отдельно."Им попадает эта информация через социальные сети, через иные средства в интернете, которые им доступны… Предательски страшно звучат эти призывы, понимаешь, что это всё-таки взрослые люди звали этих малышей: идите. Куда идите, зачем", - отметила детский омбудсмен.Ранее Кузнецова сообщила, что 15 детей были задержаны Москве, но многие из них уже отпущены. По регионам также многие отпущены.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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РИА Новости
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анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Обобщать все ситуации с участием несовершеннолетних в несогласованных акциях не стоит, не все они стали результатом халатности родителей, многие из взрослых с обеспокоенностью сообщали о распространявшихся в соцсетях призывах, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
.
"Я точно не буду обобщать, с каждой ситуацией надо разбираться отдельно. Я знаю тех родителей, которые были настолько обеспокоены, что обращались к уполномоченному", - сказала Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли участие детей в несогласованных протестных акциях результатом халатности родителей.
По ее словам, с каждой ситуацией надо разбираться отдельно.
"Им попадает эта информация через социальные сети, через иные средства в интернете, которые им доступны… Предательски страшно звучат эти призывы, понимаешь, что это всё-таки взрослые люди звали этих малышей: идите. Куда идите, зачем", - отметила детский омбудсмен.
Ранее Кузнецова сообщила, что 15 детей были задержаны Москве
, но многие из них уже отпущены. По регионам также многие отпущены.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".