https://ria.ru/20210123/krym-1594307836.html

В Крыму оценили позицию преемника Меркель по санкциям против России

В Крыму оценили позицию преемника Меркель по санкциям против России

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что приверженность нового главы немецкого... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:45

2021-01-23T18:45

2021-01-23T18:45

армин лашет

евросоюз

ангела меркель

германия

европа

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что приверженность нового главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета антироссийской санкционной политике вызывает разочарование.Ранее Лашет, который как предполагается, может сменить на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил, что оснований для отмены санкций ЕС против России нет. По словам политика, главным образом санкции против Москвы введены из-за воссоединения с Крымом, а другие касаются конфликта в Донбассе и реализации минских соглашений.При этом, по его словам, здравых политиков в Европе становится все больше."Мы все чаще слышим, как они дают негативную оценку санкционной политике, а заявление Лашета можно расценивать как политический реверанс заокеанским партнерам", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210123/krym-1594282703.html

германия

европа

республика крым

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армин лашет, евросоюз, ангела меркель, германия, европа, республика крым, в мире