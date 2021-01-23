https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594268594.html

Голикова назвала опасность введения международных "ковидных паспортов"

Голикова назвала опасность введения международных "ковидных паспортов"

Международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:35

2021-01-23T12:35

2021-01-23T12:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, такой подход недопустим, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.Она напомнила, что ЕС обсуждает возможность таких сертификатов, однако в данном случае речь идет скорее о "документах, которые бы действовали для стран, где много туристов", государства пытаются таким образом обезопасить себя и приезжающих."Но на сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно: не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым", - сказала Голикова в интервью, опубликованном на сайте "Вестей".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593038721.html

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова