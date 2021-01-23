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Голикова назвала число штаммов коронавируса в коллекции российских ученых
Голикова назвала число штаммов коронавируса в коллекции российских ученых
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в коллекции учёных из РФ есть 1424 штамма коронавируса, они не несут угрозы. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:10
2021-01-23T12:10
2021-01-23T13:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в коллекции учёных из РФ есть 1424 штамма коронавируса, они не несут угрозы."Но сейчас хочу сказать, что нашими учеными уже "подняты" 1424 штамма вируса COVID, они занесены в коллекцию. Мы понимаем, какого рода мутации там происходят. Но хочу сразу сказать, что они не носят угрожающий характер, и все тест-системы, которые используются в Российской Федерации, которые разработаны российскими учеными, ловят их", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".Татьяна Голикова заявила также, что "британский" штамм коронавируса не несет угроз для безопасности РФ."Мы сейчас выделили британский штамм. Мы с ним очень предметно работаем, но угроз для страны сейчас не видим", - заявила она в интервью "Вестям".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Попова: в России обнаружено 1424 мутации коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщила о том, сколько мутаций коронавируса выявлено на территории Российской Федерации.
2021-01-23T12:10
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова