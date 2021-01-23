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Голикова назвала число штаммов коронавируса в коллекции российских ученых

Голикова назвала число штаммов коронавируса в коллекции российских ученых

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в коллекции учёных из РФ есть 1424 штамма коронавируса, они не несут угрозы. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:10

2021-01-23T12:10

2021-01-23T13:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в коллекции учёных из РФ есть 1424 штамма коронавируса, они не несут угрозы."Но сейчас хочу сказать, что нашими учеными уже "подняты" 1424 штамма вируса COVID, они занесены в коллекцию. Мы понимаем, какого рода мутации там происходят. Но хочу сразу сказать, что они не носят угрожающий характер, и все тест-системы, которые используются в Российской Федерации, которые разработаны российскими учеными, ловят их", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".Татьяна Голикова заявила также, что "британский" штамм коронавируса не несет угроз для безопасности РФ."Мы сейчас выделили британский штамм. Мы с ним очень предметно работаем, но угроз для страны сейчас не видим", - заявила она в интервью "Вестям".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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Попова: в России обнаружено 1424 мутации коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщила о том, сколько мутаций коронавируса выявлено на территории Российской Федерации. 2021-01-23T12:10 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова