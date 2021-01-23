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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594264600.html
Голикова назвала "самую близкую" версию происхождения коронавируса
Голикова назвала "самую близкую" версию происхождения коронавируса
Вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что самым вероятным источником происхождения COVID-19 являются летучие мыши, следует из стенограммы интервью... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:58
2021-01-23T12:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что самым вероятным источником происхождения COVID-19 являются летучие мыши, следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".По ее словам, для установления истины требуются дополнительные исследования, которые как раз сейчас ведутся. При этом версия с летучими мышами уже модифицировалась: между ними и человеком был кто-то еще.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова назвала "самую близкую" версию происхождения коронавируса

11:58 23.01.2021 (обновлено: 12:15 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что самым вероятным источником происхождения COVID-19 являются летучие мыши, следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".
По ее словам, для установления истины требуются дополнительные исследования, которые как раз сейчас ведутся.
При этом версия с летучими мышами уже модифицировалась: между ними и человеком был кто-то еще.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 04:03Распространение коронавируса
Мясников усомнился в происхождении коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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