https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594264600.html
Голикова назвала "самую близкую" версию происхождения коронавируса
Голикова назвала "самую близкую" версию происхождения коронавируса
Вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что самым вероятным источником происхождения COVID-19 являются летучие мыши, следует из стенограммы интервью... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:58
2021-01-23T11:58
2021-01-23T12:15
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьера Татьяна Голикова заявила, что самым вероятным источником происхождения COVID-19 являются летучие мыши, следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".По ее словам, для установления истины требуются дополнительные исследования, которые как раз сейчас ведутся. При этом версия с летучими мышами уже модифицировалась: между ними и человеком был кто-то еще.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/myasnikov-1592955158.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова