Голикова оценила введение аналогов COVID-паспортов в российских регионах
11:53 23.01.2021 (обновлено: 12:20 23.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина получает сертификат о вакцинации от СOVID-19 на территории фудмолла "Депо.Москва"
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов "ковидных паспортов" в российских регионах, люди рассматривают ограничения как принуждение, такой подход неправильный.
"Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, – это международный сертификат от желтой лихорадки", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о таких "паспортах", следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".
Она также отметила, что в России законом предусмотрен обязательный сертификат в случае, если человек получает вакцину от любого инфекционного заболевания. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, кроме того, принял решение о нецелесообразности введения сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей, напомнила вице-премьер.
"И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход",- считает вице-премьер.
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Голикова также с сожалением отметила, что в ряде регионов России возникло желание "ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то большие или общественно значимые мероприятия". "Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов", - подчеркнула она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.