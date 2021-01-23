https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594263969.html

Голикова оценила введение аналогов COVID-паспортов в российских регионах

Голикова оценила введение аналогов COVID-паспортов в российских регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов "ковидных паспортов" в российских регионах, люди рассматривают ограничения как... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:53

2021-01-23T11:53

2021-01-23T12:20

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

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татьяна голикова

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов "ковидных паспортов" в российских регионах, люди рассматривают ограничения как принуждение, такой подход неправильный."Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, – это международный сертификат от желтой лихорадки", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о таких "паспортах", следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".Она также отметила, что в России законом предусмотрен обязательный сертификат в случае, если человек получает вакцину от любого инфекционного заболевания. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, кроме того, принял решение о нецелесообразности введения сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей, напомнила вице-премьер."И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход",- считает вице-премьер.Голикова также с сожалением отметила, что в ряде регионов России возникло желание "ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то большие или общественно значимые мероприятия". "Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов", - подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593924129.html

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593038721.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова