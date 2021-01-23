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https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594263969.html
Голикова оценила введение аналогов COVID-паспортов в российских регионах
Голикова оценила введение аналогов COVID-паспортов в российских регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов "ковидных паспортов" в российских регионах, люди рассматривают ограничения как... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:53
2021-01-23T12:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов "ковидных паспортов" в российских регионах, люди рассматривают ограничения как принуждение, такой подход неправильный."Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, – это международный сертификат от желтой лихорадки", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о таких "паспортах", следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".Она также отметила, что в России законом предусмотрен обязательный сертификат в случае, если человек получает вакцину от любого инфекционного заболевания. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, кроме того, принял решение о нецелесообразности введения сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей, напомнила вице-премьер."И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход",- считает вице-премьер.Голикова также с сожалением отметила, что в ряде регионов России возникло желание "ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то большие или общественно значимые мероприятия". "Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов", - подчеркнула она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593924129.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова оценила введение аналогов COVID-паспортов в российских регионах

11:53 23.01.2021 (обновлено: 12:20 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖенщина получает сертификат о вакцинации от СOVID-19 на территории фудмолла "Депо.Москва"
Женщина получает сертификат о вакцинации от СOVID-19 на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о недопустимости введения аналогов "ковидных паспортов" в российских регионах, люди рассматривают ограничения как принуждение, такой подход неправильный.
"Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, – это международный сертификат от желтой лихорадки", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о таких "паспортах", следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".
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Она также отметила, что в России законом предусмотрен обязательный сертификат в случае, если человек получает вакцину от любого инфекционного заболевания. Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, кроме того, принял решение о нецелесообразности введения сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей, напомнила вице-премьер.
"И это важно, потому что это предопределяет статус и свободу передвижения самого человека. Любого рода ограничения в том числе рассматриваются людьми как принуждение. Это неправильный подход",- считает вице-премьер.
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Голикова также с сожалением отметила, что в ряде регионов России возникло желание "ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то большие или общественно значимые мероприятия". "Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов", - подчеркнула она.
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