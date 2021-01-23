https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594260334.html
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:15
2021-01-23T11:15
2021-01-23T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 5933 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594260046.html
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коронавирус в россии, москва