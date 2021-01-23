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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594260334.html
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:15
2021-01-23T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 5933 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали более тысячи человек с COVID-19

11:15 23.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве за сутки выявлено 2668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1144 человека" , — сообщили в штабе.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от COVID-19 как сложные
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 5933 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
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