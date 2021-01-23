https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594258641.html
В России за сутки выявили минимум больных COVID-19 с начала ноября
В России за сутки выявили минимум больных COVID-19 с начала ноября
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:02
2021-01-23T11:02
2021-01-23T12:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Этот показатель стал минимальным с 11 ноября, когда выявили 19 851 больного.Число бессимптомных носителей вируса составило 2 351 (11,2%).Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.Меньше всего случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области — 14, Ненецком автономном округе — пять, Чукотском автономном округе — три.За сутки выписали 27 779 человек, умерло 559. За все время — 3 109 315 и 68 971 человек соответственно. Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 3 698 273 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,57%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Этот показатель стал минимальным с 11 ноября, когда выявили 19 851 больного.
Число бессимптомных носителей вируса составило 2 351 (11,2%).
Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.
Меньше всего случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области
— 14, Ненецком автономном округе — пять, Чукотском автономном округе — три.
За сутки выписали 27 779 человек, умерло 559. За все время — 3 109 315 и 68 971 человек соответственно.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 3 698 273 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,57%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.