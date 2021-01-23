https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594258641.html

В России за сутки выявили минимум больных COVID-19 с начала ноября

В России за сутки выявили минимум больных COVID-19 с начала ноября

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:02

2021-01-23T11:02

2021-01-23T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Этот показатель стал минимальным с 11 ноября, когда выявили 19 851 больного.Число бессимптомных носителей вируса составило 2 351 (11,2%).Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.Меньше всего случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области — 14, Ненецком автономном округе — пять, Чукотском автономном округе — три.За сутки выписали 27 779 человек, умерло 559. За все время — 3 109 315 и 68 971 человек соответственно. Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 3 698 273 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,57%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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