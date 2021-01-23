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В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T03:35
2021-01-23T13:28
новый штамм коронавируса в британии
борис джонсон
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. Он также отметил, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, а больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал основным среди населения.По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране могут продлить до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, борис джонсон, великобритания, в мире

В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса

03:35 23.01.2021 (обновлено: 13:28 23.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения. — Прим. ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но, если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций <…> В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения. — Прим. ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", — сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.

В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. Он также отметил, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, а больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал основным среди населения.
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По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.
В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране могут продлить до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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