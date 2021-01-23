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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594240992.html
Названа болезнь, делающая организм уязвимым перед коронавирусом
Названа болезнь, делающая организм уязвимым перед коронавирусом
Пациенты с проблемами в верхних отделах желудочного-кишечного тракта могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:21
2021-01-23T03:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пациенты с проблемами в верхних отделах желудочного-кишечного тракта могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе сообщает журнал Gastroenterology.Продукты питания в период пандемии считались безопасными, поскольку даже если вирус попадает на пищу, желудочная кислота нейтрализует их, отмечается в материале.Однако у людей с рефлюксной болезнью кислота из желудка попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждая слизистую оболочку пищевода. Со временем у некоторых пациентов с этой проблемой клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. Последние имеют рецепторы, которые могут связываться с коронавирусом, предупредили ученые.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии.Ранее диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19.По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html
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коронавирус covid-19, весь мир

Названа болезнь, делающая организм уязвимым перед коронавирусом

01:21 23.01.2021 (обновлено: 03:50 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пациенты с проблемами в верхних отделах желудочного-кишечного тракта могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе сообщает журнал Gastroenterology.
Продукты питания в период пандемии считались безопасными, поскольку даже если вирус попадает на пищу, желудочная кислота нейтрализует их, отмечается в материале.
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21 ноября 2020, 16:46Распространение коронавируса
Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с COVID-19
Однако у людей с рефлюксной болезнью кислота из желудка попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждая слизистую оболочку пищевода. Со временем у некоторых пациентов с этой проблемой клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. Последние имеют рецепторы, которые могут связываться с коронавирусом, предупредили ученые.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии.
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20 ноября 2020, 15:17Распространение коронавируса
Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом
Ранее диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19.
По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.
Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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