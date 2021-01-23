https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594240992.html

Названа болезнь, делающая организм уязвимым перед коронавирусом

Названа болезнь, делающая организм уязвимым перед коронавирусом

Пациенты с проблемами в верхних отделах желудочного-кишечного тракта могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:21

2021-01-23T01:21

2021-01-23T03:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577102285_229:0:3003:1560_1920x0_80_0_0_47c7677f7f243ce0f4fea5aaa3e63e84.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пациенты с проблемами в верхних отделах желудочного-кишечного тракта могут быть уязвимы перед коронавирусом. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе сообщает журнал Gastroenterology.Продукты питания в период пандемии считались безопасными, поскольку даже если вирус попадает на пищу, желудочная кислота нейтрализует их, отмечается в материале.Однако у людей с рефлюксной болезнью кислота из желудка попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждая слизистую оболочку пищевода. Со временем у некоторых пациентов с этой проблемой клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. Последние имеют рецепторы, которые могут связываться с коронавирусом, предупредили ученые.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагит), а у части больных — цилиндроклеточной метаплазии.Ранее диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19.По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир